El Sevilla FC aprieta para vender lo que pueda

El Sevilla FC necesita vender lo que pueda antes del fin de semana. O el 1 de septiembre como tope, aunque eso significaría que no inscribirá jugadores para el último partido del mes de agosto en Girona, con la trascendencia que ha ... cogido después del estreno con dos derrotas de forma consecutiva. Si el pensamiento de Antonio Cordón era el de no mirar estos tres encuentros mientras se centra en el mercado, aún tendría 48 horas más para solucionar el galimatías del mercado nervionense, sin poder inscribir a los tres fichajes de este verano por culpa del límite salarial, que ahoga sus intereses. La venta de Badé sólo ha servido para que entrase en el último partido Rubén Vargas, al que precisamente se le ha colocado también sobre sus hombros el cartel de se vende. El Sevilla necesita dos ventas urgentes para terminar de inscribir a esos hombres que aún no ha podido y reforzar mínimamente el plantel.

Y no dos ventas cualquiera. Necesita hacer caja de lo lindo, después de que esas pequeñas operaciones de salida por hombres con los que no contaba se hayan estancado. Después de Badé, y contando con que finalmente se llegará a un acuerdo para que salga Juanlu rumbo al Nápoles, situación que desatascaría las tres inscripciones, ahora queda por solucionar el asunto de los fichajes que necesita el entrenador, sobre todo en la parcela defensiva y en el pivote. Con todo ello, el club está moviendo a sus principales activos en el mercado. Desde su estrella Lukebakio a uno de sus últimos fichajes como es Rubén Vargas, por el que ha preguntado el Villarreal después de la salida de Yeremy Pino rumbo a la Premier.

El entorno del futbolista desconoce hasta el momento si es posible que se llegue a un acuerdo porque el suizo es ajeno a estos movimientos, aunque los clubes ya se han puesto en contacto y el precio por el que se habla va de los 10 a los 15 millones. El Sevilla pagó 2,5 el pasado mes de enero, cuando el propio conjunto castellonense había valorado esta incorporación. Vargas se decidió por Nervión y ahora podría servir de solución para los sevillistas, que no encuentran esa tercera venta de nivel que les empuje hacia el mercado.

Pese al dolor o la incertidumbre que pudiese suponer el adiós de Dodi Lukebakio, en el club entienden que su venta sería la que más aliviaría la actual situación, pese al perjuicio deportivo. El belga no está cerrado a un adiós, aunque desea que el destino elegido sea de su agrado. El Milan sólo ha preguntado por su precio y le parece prohibitivo. Negociaciones abiertas e interés importante por dos de los atacantes titulares del Sevilla. El problema reside en que las ofertas concretas se resisten, mientras el tiempo pasa y el margen de maniobra es cada vez menor, casi inexistente.

El partido frente al Girona parece en el horizonte desnudando una planificación en exceso tardía, con la postura de enrocarse del club y su director deportivo en ciertas ventas, pidiendo por encima incluso del valor de mercado de algunos profesionales. No les ha salido como deseaban o la incertidumbre de las horas finales afea lo sucedido hasta ahora.

Nuevos contratos

Por tanto, Antonio Cordón ha pulsado y está hablando con jugadores de su propia plantilla para que rebajen sus emolumentos desde otra perspectiva a la que se ha realizado con Januzaj. El belga se redujo a la mitad el salario para su último año de contrato, pero el campeonato no se lo contabiliza como tal. Es decir, que LaLiga no se fía de este tipo de movimientos y los tiene capados hasta un porcentaje bajo. Por tanto, el director deportivo ha movido el árbol de las renovaciones para hombres que cobran salarios Champions con el objetivo de prorrogar sus salarios. Eso sí está permitido.

Y ahí el Sevilla tiene dos jugadores marcados en rojo para intentar que su coste sea aplazado en más años y ese hueco sea aprovechado para nuevas inscripciones. Marcao está dispuesto a este movimiento de un club al que le está agradecido después de su apoyo en momentos personales más que delicados. No ha puesto inconveniente. Nianzou es quien no ve con buenos ojos el prorrogar su contrato más allá de 2027 y tampoco está dispuesto a esa ayuda a las cuentas del club, pese a que Cordón está insistiendo para que le abra la puerta a los compañeros que todavía no pueden jugar. El Sevilla se la juega en esta recta final de mercado entre las ventas y las posibles palancas que han activado de última hora.