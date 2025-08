Sevilla FC: Álvaro Fernández apunta al Deportivo

El destino de Álvaro Fernández ha cambiado drásticamente en poco tiempo. El guardameta tiene firmada su renovación por dos temporadas más desde el pasado mes de mayo. No obstante, el cambio de entrenador y de la dirección deportiva en el Sevilla FC ha motivado que su futuro esté lejos de Nervión. Tras ser titular en el primer amistoso de Matías Almeyda ante el Birmingham City, Álvaro no ha vuelto a entrar en las convocatorias del técnico argentino. Una clara declaración de intenciones.

Ahora, según fuentes cercanas al Deportivo de La Coruña, el destino del guardameta sevillista podría estar en el norte. Y es que Antonio Hidalgo, entrenador del conjunto coruñés, quiere un sustituto para su portero titular Helton Leite, que está ultimando su marcha al Fortaleza de Brasil. Álvaro Fernández es un antiguo conocido de Hidalgo, ya que coincidieron en el Huesca en la temporada 2023-24 y el técnico no vería con malos ojos un reencuentro con el riojano, que fue su guardameta de referencia durante aquel curso.

Álvaro Fernández llegó como agente libre el pasado verano, replicando la fórmula que Víctor Orta llevó a cabo con Orjan Nyland y que le dio buen resultado. Un portero a coste cero, con un salario acorde a las escasas posibilidades del club. Al igual que el meta noruego, el ex del Huesca ha encajado bien en el vestuario y, sobre todo, asume su papel de suplente. No obstante, el riojano no convence ni a Almeyda ni a Cordón, que pretenden darle más presencia a Alberto Flores y no se descarta incluso reforzar la portería en esta ventana de mercado.

De esta forma, aunque Álvaro sigue compartiendo en redes sociales mensajes en los que se le intuye su implicación con el Sevilla FC, lo cierto es que cada día está más cerca su marcha de la capital hispalense.