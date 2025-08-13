El Sevilla FC le abre la puerta a Isaac Romero

La incertidumbre se cierne sobre el Sevilla FC a tan sólo cuatro días de arrancar su periplo liguero. Aunque lo advirtiera Antonio Cordón, no deja de ser arriesgado esperar a las dos últimas semanas del mercado de fichajes para activar las operaciones. A ... día de hoy, el Sevilla sólo ha incorporado a tres jugadores y no ha dado salida a nadie. El resultado es un claro problema con las inscripciones, que tendrá que resolver durante las primeras jornadas, es decir, con el curso iniciado.

Por el momento, la venta de Badé al Leverkusen daría aire al tema de las inscripciones y la posibilidad de que la operación se cierre antes del fin de semana es alta. Entonces, se abriría un nuevo panorama mucho más alentador para Matías Almeyda, el cual tiene a su disposición una docena de jugadores, más la cantera para su estreno liguero.

La zona más afectada por esta situación es el ataque, puesto que sólo Lukebakio, Isaac, Peque y, si llegan a tiempo, los actualmente lesionados Ejuke e Idumbo estarán el próximo sábado para la primera jornada ante el Athletic Club. Una situación preocupante, aunque el club se encuentra buscando las maneras para desatascar la situación, entre ellas, las ventas de Badé y Juanlu.

Son las operaciones prioritarias, pero no las únicas, puesto que Antonio Cordón pretende revolucionar el equipo que se encontró en junio cuando se hizo con las riendas del Sevilla FC. El director de fútbol sevillista tuvo claro desde su primera semana que quería darle una vuelta a la plantilla. Una declaración de intenciones que se puede intuir con el fichaje de Odysseas Vlachodimos. Un portero para imponer su revolución en esta parcela y, aunque todas las líneas requieren un meneo, parece que la delantera no se va a quedar tampoco sin tocar.

Y eso que el Sevilla FC tiene actualmente en nómina a cuatro delanteros. Isaac, Iheanacho, Rafa Mir y Akor Adams. Sólo el último de ellos gusta tanto al cuerpo técnico como a Cordón. Mientras que el atacante murciano no ha entrado en ninguna de las convocatorias de los amistosos, al contrario que Iheanacho. El nigeriano, a pesar de no estar bien de físico, ha sido usado por Almeyda, igual que Isaac.

Contrato hasta 2028

No obstante, tal y como ha podido saber ABC de Sevilla, el Sevilla estaría buscando una salida para el lebrijano este mismo verano. Si hace unos días trascendió el interés del Zenit de San Petersburgo por Isaac Romero, ahora, desde el club se admite que sería deseable la marcha del canterano.

De otro lado, el entorno del jugador reconoce a este medio que Isaac estaría dispuesto a salir del Sevilla, siempre y cuando, fuera a un equipo en el que pudiera crecer como profesional. El lebrijano entiende que le vendría bien un cambio de aires después de una aciaga temporada. No en vano, el sevillista fue el delantero más usado el pasado curso, disputando un total de 32 partidos entre todas las competiciones (LaLiga y Copa), en los que apenas consiguió marcar cinco goles.

Un balance muy pobre cuando más lo necesitaba el equipo, que desde que se marchó En-Nesyri el pasado verano no ha conseguido tener un '9' de referencia. No obstante, no es sólo la escasez goleadora lo que preocupa. A Isaac no se le ve la misma chispa y alegría de la temporada en la que subió al primer equipo con Quique Sánchez Flores. Su situación de bloqueo ha seguido intuyéndose durante esta recién finalizada pretemporada y, aunque tiene contrato hasta 2028, todas las partes consideran que una salida puede ser positiva.

El Ipswich quiso hacerse con sus servicios a cambio de cinco millones de euros, un precio por debajo de la tasación del club. Ahora, el Zenit está verdaderamente interesado en el delantero, mientras que el jugador tampoco vería con tan malos ojos marcharse a un club como el ruso. Eso sí, la oferta que llegue debe convencer al Sevilla y, para ello, debe estar bastante por encima de los cinco millones de euros. Se han producido otros contactos para conocer la situación de Isaac, pero no se ha llegado por concretar nada más, por lo que actualmente la vía rusa es la más factible para el canterano. Además, al igual que su compañero Juanlu, el lebrijano ha aclarado que el destino le tiene que seducir para abandonar el Sevilla.

De esta forma, Cordón tendría vía libre para traer a un delantero de su gusto. Ayer mismo trascendió el nombre de Mousa Sylla, un delantero de 25 años que pertenece al Schalke 04, que fue rival sevillista en esta pretemporada y que también estaría en la agenda de Swansea, Valencia y Angers. Desde Francia apuntan al interés del Sevilla en este jugador que jugó la pasada temporada en la Bundesliga 2.