Los planes a la espera de que se cierre la venta de Koundé

En el Sevilla , aunque todo parezca indicar lo contrario, no se para en la dirección deportiva para configurar el equipo de cara a la temporada 2022-23. El tema es que, con la situación económica como está en el fútbol nacional, y con ... el primer refuerzo ya entrenando desde hace semanas, los siguientes pasos dependen de lo que ocurra con el gran culebrón que supone la venta de Jules Koundé. Porque claro, no es lo mismo buscar refuerzos sin dinero contante y sonante en la mano, que sin él, porque el radar de actuación se reduce y mucho. Los alrededor de 60 millones que debe reportar la venta del central francés darán fuerza a Monchi para acudir a aquellos fichajes que tiene ya avanzados y cuyas conversaciones ya han tanteado a representantes y clubes para estimar el valor de las mismas.

El problema, claro está, es que la situación con Koundé sigue sin cerrarse. En el Sevilla no están del todo preocupados porque no quieren vender por debajo de mercado a un jugador al que aún le restan un par de años de contrato y que afronta una cita mundialista en menos de cuatro meses. Sí, quedarse con el futbolista es tener el riesgo de mantener a un futbolista enfadado por lo que pudo ser y no fue, pero prima el valor de un activo como el internacional francés. Sea como fuere, ahora mismo el único postor en la puja por Koundé parece ser un Barcelona que está muy confiado en sacar un acuerdo de cerca de 55 millones por el jugador, cifra que no aceptaría un Sevilla que pretende superar ampliamente los 60. No en vano, cabe recordar que de la plusvalía que genere el traspaso, el Girondins se lleva un 20 por ciento, cifra que no le vendrá nada mal a un club que parece que va a salvar el match ball de que no les desciendan administrativamente a tercera división.

Koundé se ejercita en Lagos aún al margen de sus compañeros, como parte del trabajo de recuperación de la intervención a la que fue sometido a primeros de junio por sus molestias en el pubis. Lopetegui trabaja con lo que tiene, que es prácticamente lo mismo del año pasado con la excepción de la marcha de Augustinsson , sin reemplazo aún, y de Diego Carlos , que ha sido cubierto por el fichaje de Marcao . Pero queda trabajo por hacer en el mercado que aún no se puede acometer hasta saber si Koundé se marcha definitivamente. El objetivo es no perder potencial en la plantilla, por más que resten por incorporar cuatro posiciones predominantes: lateral izquierdo, centrocampista, central (por Koundé) y delantero. Además, también se producirían más salidas en la plantilla si llegan las ofertas que el Sevilla espera recibir por jugadores como Munir, Gudelj, Óliver Torres o incluso Ocampos . Si son aceptables para los baremos establecidos por el club, se valorarán para reinvertirlos en un perfil de jugadores con revalorización y margen de crecimiento.

Es raro que el Sevilla se presente a poco más de 15 días de que arranque la temporada oficial con sólo una novedad en su plantilla, y más en un verano en el que se habló de una pequeña revolución en la plantilla, pero el mercado es el que marca los tiempos y este verano los fichajes están siendo muy escasos en el fútbol español, más preocupado de cuadrar números y topes salariales. Eso sí, cuando haya luz verde a la venta de Koundé, el Sevilla se convertirá en claro animador del mercado de fichajes.