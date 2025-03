Menotti: «Acuña es un jugador de primera línea mundial, como el Sevilla»

El director de selecciones de Argentina, César Luis Menotti , elogió a su compatriota e internacional Marcos Acuña por decidirse finalmente por la oferta del Sevilla y aprovechó para enviar un saludo cariñoso a Lopetegui, así como a la afición por la consecución de la sexta copa de la Liga Europa: « El Sevilla es un grande , un primera línea mundial, como Marcos (por Acuña). ¡Marcos es jugador de selección! No llega cualquiera. Es un jugador que siempre cumple. Lo conozco de hace mucho y tiene buena técnica, es dinámico, muy rápido. Cualquier entrenador lo quiere en su equipo; sí, es un jugador de equipo, de esa clase de futbolista que hace más grande a cualquiera. Luego está lo que le pida cada entrenador. Puede ofrecer distintas variantes y eso lo hace más fiable».

Menotti considera que Acuña ha hecho bien fichando por el Sevilla. «Todo profesional quiere crecer. Para Marcos es un momento realmente positivo . El Sevilla, no sólo ahora, sino en mucho tiempo ya..., lleva demostrando que es un grandísimo equipo, que siempre sabe lo que quiere hacer». En este punto se detuvo a analizar la figura de Lopetegui. «Me alegro por él también. Tuvo la suerte de llegar a un club que siempre tiene respuestas. La confianza es lo más importante, y en el Sevilla se la han dado. Yo, siempre que alguien me llama, pregunto: '¿Para qué me quieres?' Siempre te responde, lógicamente, que 'para ganar'. Está bien. Eso lo queremos todos. Pero, '¿cómo lo vamos a lograr? ¿De verdad cree en mi trabajo? Hay algo de tiempo, por lo tanto, ¿no?'».

El campeón del mundo siguió reflexionando: « Lopetegui y el Sevilla se encontraron, fueron juntos y ahí están los éxitos . Seguro que durante la temporada hubo momentos complicados. Todos los clubes pasan por estos momentos. La diferencia está en cuando el entrenador nota que hay plena confianza en tu trabajo».

Para Menotti, con Acuña sucede algo parecido: «Yo puedo hablar de las cualidades de Marcos, de su fútbol, de lo que yo le he visto. Pero en el Sevilla, por cómo trabajan, lo conocerán perfectamente. Espero que tengan una buena temporada. Apenas quedan días para un partido que verá todo el mundo, la Supercopa de Europa ante el Bayern de Múnich. Para Marcos sería una buena carta de presentación . Espero que todo salga bien... porque yo lo veo todo positivo».