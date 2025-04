Lamela: «El Sevilla es un equipo que siempre da pelea»

El Sevilla FC ha presentado este martes a su última incorporación Erik Lamela . El argentino confesó que «lo que más me sedujo es el club, un equipo que siempre da pelea , que ganó muchos títulos y una ciudad que me hablaron muy bien y el desafío personal de venir a dar lo que se que puedo dar«.

El extremo manifestó su deseo de que el equipo sea candidato a LaLiga: «Ojalá. Todavía ni arrancó LaLiga . Se que hay una gran plantilla. La idea es ir partido a partido, comenzar bien el primero y después a medida que pase el tiempo se verá pero la idea es dar pelea en todas las competiciones«.

El jugador habló con otros argentinos exsevillistas como Perotti o Fazio que «me contaron que era una ciudad increíble, un club muy serio y yo lo sabía de verlo competir. Hablé con ellos y otros argentinos y todos me hablaron muy bien igualmente. El Sevilla es un club que históricamente para mi como jugador es un deseo estar acá».

Lamela que dio el salto a Europa muy joven llegando a la Serie A italiana, se estrena en la competición española. «Era un lugar al que quería llegar, el fútbol español, y me hacía mucha ilusión por eso cuando surgió la oportunidad me ilusioné mucho y por suerte todo se dio y ahora el desafío es mío«.

Esta temporada volverán los aficionados a los estadios sobre lo que el jugador comentó que «todavía no sabemos que cantidad va a haber pero sabemos que este campo aprieta mucho y estaría bueno que pudiera estar lleno pero eso no depende de nosotros pero me encantaría que el campo estuviera lleno«.

Por último, hizo referencia a una posible vuelta a la selección argentina: «Si estoy acá porque es un desafío personal, vine con muchas ganas de jugar con esta camiseta si después aparece la selección estaría encantado pero mi cabeza esta puesta acá en hacer las cosas bien en este equipo«.

