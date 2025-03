Así juega Reine-Adelaide, nuevo jugador del Sevilla FC

El Sevilla FC ha cerrado la incorporación de Jeff Reine-Adelaide como cedido hasta el final de la presente temporada 2022-23. El centrocampista francés, de 25 años, se incorpora al club de Nervión como uno de los refuerzos clave para este tramo del curso. Monchi logra así para Jorge Sampaoli a un mediocentro con fuerza y recorrido para asentar la medular. El club sevillista se guarda una opción de compra por Reine-Adelaide en el acuerdo de préstamo cerrado con el Olympique Lyonnais.

Reine-Adelaide es diestro, tiene 25 años recién cumplidos , mide 1,84 y se formó en el Lens antes de dar el salto a las categorías inferiores del Arsenal. Pasó más tarde al Angers, que lo traspasó en el verano de 2019 al Olympique Lyonnais , donde no acabó de asentarse y ha militado como cedido en el Niza. En este tiempo ha sufrido dos roturas del ligamento cruzado, en la campaña 2019-20 y en la 2020-21 que le tuvieron más de 500 días de baja.

Esta campaña, con el Olympique Lyonnais, ha jugado 323 minutos distribuidos en catorce encuentros de la Ligue 1, sin goles ni asistencias, en los que no fue titular en ninguno.

Llega Reine-Adelaide cedido con una opción de compra de doce millones de euros a ejecutar al final de este curso. Se trata del tercer fichaje invernal del Sevilla FC tras la llegada de Badé y el regreso de Lucas Ocampos después de su cesión al Ajax.

Reine-Adelaide, además, ha sido internacional con Francia en todas las categorías, desde la sub 16 hasta la sub 21, con la que anotó siete goles en 21 encuentros. En la élite ha sido empleado en 160 partidos marcando once goles y dando 20 asistencias.

