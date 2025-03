El Cádiz vuelve a llamar a la puerta de Januzaj

Adnan Januzaj no cuenta para Mendilibar y vuelve a estar en la rampa de salida. El extremo belga de 28 años, con contrato en el Sevilla FC hasta 2026, ni siquiera ha viajado con el grupo a Estados Unidos, donde el equipo blanquirrojo afronta su último stage de la pretemporada. Había cierta esperanza en que el entrenador vasco recuperara al ex de la Real Sociedad, pero lo cierto es que su bagaje no está siendo el deseado en lo que llevamos de verano.

Januzaj apenas dejó unos buenos 45 minutos en el amistoso disputado en Montecastillo ante un rival de inferior entidad como el Córdoba. Muy poquito más. Entre algún percance físico que ha sufrido y sus escasas apariciones se le vuelve a escapar la chance de engancharse al Sevilla FC. Al menos, son varios los clubes que preguntan en Nervión por su situación y condiciones.

Uno de ellos es el Cádiz , que por segunda vez en un año llama a la puerta para intentar enrolar en sus filas al internacional belga, quien ya salió cedido en el pasado mercado de invierno al Basaksehir turco a los pocos meses de haber firmado por el Sevilla FC. El Cádiz le busca sustituto a Theo Bongonda tras su fichaje por el Spartak de Moscú. Januzaj, aunque es zurdo, se desenvuelve por banda derecha.

El club del Nuevo Mirandilla pretende hacerse con él si llega en calidad de cedido y el Sevilla asume el pago de una parte de su alta ficha. El verano pasado ya lo intentó el Cádiz con el belga cuando estaba libre, pero Januzaj, finalmente, declinó la propuesta del conjunto amarillo, decantándose por la del Sevilla, bastante mayor en lo económico y más ambiciosa en lo deportivo. Poco después, en el mercado de enero de este año, volvió a sonar para los de la Tacita de Plata, aunque acabó volando a Turquia.