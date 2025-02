Ángel Torres: «El Sevilla sería una buena plaza para Arambarri»

Uno de los futbolistas que ha levantado el interés de más conjuntos en este recién iniciado mercado de verano es Mauro Arambarri . El futbolista de 25 años perteneciente al Getafe C. F. finaliza su contrato con la entidad azulona en junio de 2023 y ha cambiado recientemente de agentes, por lo que los rumores alrededor del centrocampista uruguayo se han disparado. El jugador, nacido en Salto, se encuentra ya de vacaciones tras no haber sido citado por su selección de cara a los encuentros de eliminatorias para el Mundial del próximo año. El propio presidente del Getafe C. F., Ángel Torres , en declaraciones a ABC de Sevilla , ha mostrado que es consciente de la dificultad que va a tener retener al internacional celeste la próxima temporada debido a su alto rendimiento. «Es muy complicado que el chico continúe con nosotros. Es uno de los futbolistas revelación de esta temporada, aunque lleva cuatro años, desde que llegó al Getafe, muy buenos y creciendo. A Mauro le quedan dos años de contrato, pero vamos, ya le puedo asegurar que no va a estar dos años más con nosotros. Creo que este año le toca salir porque no solamente hay cosas de aquí de España. También hay interés de equipos de la Premier, de Italia sobre todo... Tendrá que decidir él, que ha cambiado de agente recientemente. También sé que lo ha llamado Bordalás para que se fuera al Valencia con él, pero no sé si el Valencia podrá hacer frente a una operación así. Tiene muchas novias», reconocía el presidente del Getafe.

Cuestionado por si Monchi , que siempre ha confesado tener una buena amistad con el directivo madrileño, lo había llamado para preguntarle por la situación de Mauro Arambarri, el presidente del Getafe aclara que no ha recibido la llamada del de San Fernando, pero que sería una buena plaza para el futbolista. «Desde luego, si se queda en España, el Sevilla es una buena plaza. Eso es indudable. El Sevilla se ha asegurado varios años jugar la Liga de Campeones porque se están haciendo las cosas bien en la entidad. Es una decisión personal del chico. Tiene que decidir a donde quiera ir y luego llegaremos a un acuerdo entre los clubes. Hasta el momento no he recibido la llamada ni de Monchi ni de nadie relacionado con el Sevilla. Creo que Monchi, aunque sea para saludarme, me hubiese llamado», finalizaba entre bromas el máximo dirigente de la entidad azulona.

Un buen recambio

En el Sevilla F. C. son conscientes de que Fernando Reges cumplirá el próximo mes de julio 34 años y que, a pesar del alto nivel demostrado desde su llegada al conjunto hispalense en verano de 2019, hay que buscarle un recambio de garantías al centrocampista brasileño, ya que cuando esta temporada no ha podido jugar, se ha notado en exceso. Julen Lopetegui sabe que Fernando es una de las piezas claves en su esquema, pero quiere dosificarlo en una temporada en la que se volverá a afrontar tres competiciones: Liga de Campeones, LaLiga y la Copa del Rey. Fernando acumula con la elástica sevillista 86 encuentros en dos temporadas en las que ha sido capaz de anotar seis goles y ha dado ocho asistencias. Además el de Brasilia fue imprescindible en la Liga Europa ganada el pasado verano en Colonia.