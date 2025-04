Arabia Saudí, una vía de escape para Adnan Januzaj

El mercado del Sevilla FC entra en su recta final y todavía Víctor Orta tiene mucho trabajo acumulado por cerrar hasta la noche del viernes. Uno de los jugadores que está sobre la mesa del nuevo director deportivo sevillista para abandonar la entidad hispalense en los próximos días es Adnan Januzaj . El extremo belga que llegó hace prácticamente un año de la mano de Monchi como sustituto de Lucas Ocampos. Ahora, el ex txuri-urdin no tiene hueco en Nervión y es uno de los descartes de José Luis Mendilibar junto a Oussama Idrissi y Óscar Rodríguez, los cuales también deberá de buscar acomodo antes del sábado.

La situación del mercado de Januzaj es especialmente compleja para Orta por dos principales factores: su ficha y su situación contractual. El internacional por Bélgica tiene una alta ficha al llegar en calidad de agente libre el pasado verano y está siendo complejo buscar pretendientes que acepten las pretensiones de club para buscar una salida en calidad de cesión o de traspaso, teniendo contrato con el club hispalense hasta junio de 2026.

Vías como la españolas o la francesa, recientemente vinculado con el Stade de Rennes nunca han sido una opción para Januzaj , tal y cómo ha podido saber ABC de Sevilla. No obstante, ahora se ha abierto una nueva vía de escape para Adnan en el cierre final de mercado. Tal y como avanzó Sacha Tavolieri y ha podido saber este medio, el Al-Taï Sport Club de la liga saudí está monitoreando la situación del extremo sevillista , club donde milita un viejo conocido de LaLiga como es Enzo Roco. No obstante, según ha podido saber ABC de Sevilla, todavía no ha llegado ninguna propuesta formal sobre la mesa del Sevilla FC ni al propio jugador por parte del club saudí . Sin embargo, es actualmente el mejor posicionado para hacerse con los servicios del Januzaj. Asimismo, el jugador está comenzado a mover ficha para buscar un club de cara a la próximo campaña, ya que en Nervión no tiene opciones de quedarse, salvo sorpresa mayúscula en los últimos días del mercado.