El Samsunspor insiste en Iheanacho, con el Sevilla FC abriendo hueco en la delantera

La operación salida del Sevilla FC debe desatascarse con la venta de Loïc Badé al Bayer Leverkusen, que está al caer por algo más de 30 millones (variables incluidas), como ha informado ABC de Sevilla. La venta del central francés posibilitará que Antonio Cordón pueda realizar numerosos momentos en la inscripción de los fichajes que aún no han podido participar por falta de límite salarial para ello, además de acudir al mercado para terminar de perfilar una plantilla con carencias. No será la del defensor la última salida programada. También se cuenta con la segura de Juanlu, mientras otras de menos calado se siguen acercando. Es el caso de Kelechi Iheanacho, con el Samsunspor insistiendo en su contratación.

El Sevilla ha solicitado una cifra cercana a los cuatro millones para dejar salir al punta africano. Cierto es que llegó libre, pero también lo es que ha convencido a Matías Almeyda durante la pretemporada y que su salida sólo se efectuará mediante traspaso, dejando un espacio libre para que los sevillistas puedan acudir al mercado en la búsqueda de un nuevo atacante.

El club turco, pese a las importantes exigencias nervionenses, no desiste y ya le ha ofrecido a Iheanacho un contrato mejor que el que percibe en el Sánchez-Pizjuán, por lo que ahora queda el acuerdo entre clubes, negociando en este momento las partes. Liberando una nueva ficha, tras la salida de Rafa Mir, el entrenador ha pedido un esfuerzo para mejorar la punta del ataque, ya que sólo cuenta con Akor Adams.

Evidentemente, Isaac Romero sigue formando parte de la plantilla, pero la opinión del técnico argentino con el punta criado en la Carretera de Utrera no es la más positiva. Quiere un delantero con más presencia en el área, que se capaz de abrirle espacios a los extremos y ese mediapunta que colocará en cuanto tenga más elementos de ataque. El Sevilla se centra ahora en arreglar sus problemas en defensa, mientras acelera en la operación salida de la delantera para darle un nuevo giro a otro problema del pasado: el gol.