El ritmo de Antonio Cordón en el mercado calca al de sus antecesores en el Sevilla FC

Los tiempos en el mercado de fichajes son siempre muy relativos. Los clubes que van más justos en lo económico, como puede ser el caso del Sevilla, cuyo límite salarial es el menor de la categoría, aunque no por ello sea el ... que menos invierte en su plantilla, siempre apuran hasta última hora para cerrar sus equipos. De hecho, esta situación no es escondida en ningún momento por el nuevo director deportivo. Antonio Cordón habla tranquilo y claro. Ha marcado su hoja de ruta a largo plazo, teniendo en cuenta esos tres años que tiene por delante para enderezar la marcha de los sevillistas, y su principal obsesión en este mercado es la de cerrar un grupo fuerte y homogéneo. Que pueda ser, primeramente, sostenible en lo económico, aunque igualmente competitivo. Por tanto, avisa que nadie espere ningún tipo de revolución por mucho que salten nombres relacionados con el Sevilla casi a diario.

«Sabemos que va a ser un verano en donde no vamos a poder hacer grandes inversiones y vamos a tener que ir a buscar jugadores que entendamos que nos van a dar grupo y rendimiento, que para eso nos contratan, para conseguir hacer un equipo», destacaba Cordón en su última comparecencia pública. Fue precisamente en la presentación de su primer y único fichaje hasta la fecha. Gabriel Suazo, quien llega libre tras terminar su vinculación con el Toulouse, es la segunda incorporación del verano tras la de Alfon, que fue firmado por el anterior director deportivo. Una situación que precisamente ya vivió Víctor Orta a su llegada. Porque las planificaciones empiezan mucho antes de que el mercado eche a rodar y si existen cambios en la cúspide de la gestión deportiva pues deben convivir con este tipo de circunstancias.

En el primer año del ahora director deportivo del Valladolid, después de levantar el Sevilla la séptima Europa League, además de quedarse con José Luis Mendilibar para el banquillo, vio cómo el club, en manos de Monchi, había realizado hasta tres movimientos antes de que firmase su vínculo, también por tres temporadas como Cordón. Gattoni fue firmado en el mercado invernal anterior, aunque no llegaría hasta verano. También se hizo la operación Pedrosa a coste cero, además de abonar la opción de compra por Loïc Badé valorada en 12 millones. Pese a que el primer encargo a Víctor Orta era el de reducir al máximo la masa salarial de la plantilla, rejuveneciendo a su vez el vestuario, la realidad de competir aún en la Champions dejaba en suspenso esa ansiedad que podía provocar el no tener los ingresos europeos en las arcas nervionenses. Eso no tardaría en llegar. El primer movimiento de Orta en su primer mercado fue el de Djibril Sow, en el primero de agosto. Y hasta tres jugadores firmaron en septiembre, como Soumaré, Mariano y Sergio Ramos, este último fuera de plazo.

De Monchi a Orta

Porque precisamente Monchi, en el último año antes de su salida, jugó con fuego en el mercado estival para arreglarlo en el invernal. Menos Marcao, todos llegaron en agosto, con Lopetegui con la mosca detrás de la oreja, más dos fichajes sobre la bocina: Dolberg y Januzaj. Las prisas finales, queda demostrado, son malas compañeras de viaje. Ya en su segundo año, en cambio, Víctor Orta fue más veloz a la hora de ir rematando las operaciones que tenía en mente, tratando de dejar para la segunda parte del verano ese capítulo de salidas que siempre se le ha enquistado y que el Sevilla ha resuelto con rescisiones de contrato, provocando que el agujero del déficit fuese mucho mayor, por mucho que se pudiera hacer frente con los créditos millonarios suscritos.

El pasado verano, hasta el 15 de julio, el Sevilla contaba oficialmente con hasta cuatro caras nuevas. Orta había firmado a Ejuke, Peque, Sambi Lokonga y Saúl, la mitad de las incorporaciones que realizaría el Sevilla en ese mercado. García Pimienta pudo trabajar con el grueso del grupo durante la pretemporada, aunque esto no se viese reflejado en los resultados del primer mes de competición. Porque lo normal es comenzar la Liga con la plantilla sin rematar, con jugadores que pueden entrar y salir. En el Sevilla será incluso más radical. En 30 días está citado el equipo en San Mamés para arrancar la Liga. Poco más de cuatro semanas para una puesta de largo que se intuye compleja. El límite salarial ahoga y las inscripciones serán el principal caballo de batalla del club y su director deportivo. Será el mercado más complejo para Antonio Cordón. Sin tiempo de ordenar y subido a un barco en movimiento. Suma un fichaje. Incluso es más de lo esperado.