Rafa Mir viaja a Elche para cerrar su cesión

El Sevilla FC está a punto de parchear la situación de Rafa Mir. Y es que el delantero murciano viajó este pasado sábado a Elche para negociar su cesión al club ilicitano. Así lo adelantó Estadio Deportivo, que ha especificado que el Sevilla FC tiene ya un principio de acuerdo con el Elche por la cesión de Mir.

De esta forma, el club hispalense ha avanzado en los últimos días en solucionar alguno de los problemas que le lastran en esta planificación. Tanto el delantero de Cartagena como Januzaj cuentan con fichas muy altas, por lo que no hay hueco para inscribir a los nuevos jugadores.

No obstante, el pasado sábado se llegó a un acuerdo con Januzaj para que se rebajara ostensiblemente el sueldo este último año que le queda de contrato, a cambio de contar para Almeyda esta temporada. Al técnico le ha convencido la implicación del belga este verano y le va a dar una oportunidad este domingo ante el Athletic Club. Aunque no es del todo seguro que el jugador se vaya a quedar toda la temporada.

Ahora, Rafa Mir es el siguiente en desbloquear su situación. El delantero es un descarte de Almeyda y sabe que debe marcharse. Su preferencia por los clubes de la zona del Levante es evidente, con idea de estar más cerca de su tierra, de ahí que el Elche se pueda convertir en su oasis este curso. El Sevilla se encuentra ultimando los detalles de este préstamo, que no se descarta que incluya una opción de compra no obligatoria. Por el momento, Rafa no ha sido inscrito en LaLiga, requisito obligatorio para que se efectúe la cesión.