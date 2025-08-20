¿Cuál es el plan del Sevilla para suplir a Badé?

El Sevilla FC ha dicho adiós a uno de sus jugadores más señeros y es hora, porque el mercado apremia, de buscarle un sustituto. Como prometió Antonio Cordón, la planificación veraniega se está desatascando, poco a poco, en estos últimos días de mercado.

La venta de Badé inyectará al Sevilla FC más de 30 millones de euros entre fijos y variables. Una gran venta que dejará al club hispalense algo más de cinco millones para gastar, puesto que se encuentra actualmente en la norma del 1/4. La dirección deportiva sigue centrada en mejorar los números e ir dando pasos hacia delante hacia la norma del 1/1.

De ahí que los planes de Antonio Cordón para el centro de la zaga sevillista se encuentren, en parte, dentro de la propia casa. Antes de que se efectuara la venta de Badé, el Sevilla FC había decidido darle ficha del primer equipo a Ramón Martínez. El jugador de la cantera ha trabajado todo el verano junto a Almeyda y el año pasado también tuvo presencia con el primer equipo. De esta forma, la idea es que Ramón sea jugador del Sevilla de pleno derecho tras finalizar el mercado.

No obstante, es evidente que el cuadro blanquirrojo necesita un perfil más para apuntalar esta zona. Kike Salas es un fijo, pero tiene aún pendiente el asunto de las apuestas ilegales, mientras que Nianzou es un eterno lesionado y Almeyda ha preferido alinear antes a Castrín que a Marcao en el debut liguero de San Mamés. Con estos mimbres y con Badé en Alemania, el Sevilla FC se mueve por el mercado de fichajes buscando un central que acepte cobrar algo más de un millón de euros por temporada.

Ese es el sueldo que el club está ofreciendo desde hace tiempo a sus fichajes, puesto que es el que necesita para equilibrar sus cuentas y conseguir acercarse a un límite salarial que no le tenga tan atado de pies y manos. La idea es pescar algo dentro del mercado jugadores libres que aún estén disponibles o conseguir alguna 'ganga' de última hora.