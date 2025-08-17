Oficial: Rafa Mir, cedido al Elche

El Sevilla ha anunciado este domingo que ha llegado a un acuerdo con el Elche a través del cual Rafa Mir pasará a ser futbolista del cuadro ilicitano durante la temporada 25-26.

El delantero murciano recalará en el cuadro franjiverde en calidad de cedido. Mir, que ha contado con varias ofertas para salir del club durante el verano, finalmente se decanta por continuar con su carrera a las órdenes de Eder Sarabia en el Elche.

El delantero no entraba en los planes del Sevilla para la temporada 25-26 y vuelve a salir cedido tras haber jugado ya la pasada temporada a préstamo en el Valencia.