Oficial: Idumbo, traspasado al Mónaco

El Sevilla FC y el AS Mónaco han hecho oficial este sábado el traspaso de Stanis Idumbo al conjunto monegasco. Tal y como se ha venido informando desde el pasado jueves, el cuadro francés abonará a los nervionenses una cantidad que rondará los diez millones de euros más otros dos en variables, en una operación muy positiva para el club sevillista. El extremo, internacional sub 21 con Bélgica, viajó el jueves por la tarde desde el aeropuerto de San Pablo de Sevilla hasta tierras monegascas para pasar el pertinente reconocimiento médico, paso previo para su incorporación al equipo que dirige Adi Hütter.

Una incorporación que se ha hecho oficial este sábado por parte de ambas entidades. Idumbo ha firmado su contrato para los próximos cinco años.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Stanis Idumbo 🔥



Le milieu de terrain offensif, international Espoirs belge de 20 ans, s’est engagé pour 5 saisons avec le Club de la Principauté ✍️



𝗗𝗔𝗚𝗛𝗘 𝗦𝗧𝗔𝗡𝗜𝗦 ❤️🤍 pic.twitter.com/M90y6iH8mH — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 30, 2025

Idumbo llegó al Sevilla en enero de 2024 procedente del Ajax, entidad que se reservó el 15 por ciento de la plusvalía de un futuro traspaso del futbolista. Vícor Orta fichó al joven extremo franco-belga por medio millón de euros para jugar con el filial. Se asentó en los entrenamientos del primer equipo desde el principio, aunque con pocas oportunidades. Tampoco García Pimienta le ofreció demasiadas, pese a que se estrenó con un gol en Barcelona.

El futbolista se marcha, después de un acuerdo alcanzado a principios de semana, tras 18 partidos oficiales con el Sevilla, en los que ha dejado pinceladas de lo que podía ser, a sus 20 años recién cumplidos, pero sin terminar de explotar, en parte, por culpa de sus continuos problemas físicos. Segunda ficha del puzle que mueve Cordón.