Oficial: César Azpilicueta, nuevo futbolista del Sevilla

El Sevilla ha anunciado este viernes que César Azpilicueta se ha convertido en nuevo futbolista de la entidad nervionense. El defensor es el cuarto fichaje que cierra el club de cara a la temporada 25-26 tras haberse sumado al equipo Alfon, Suazo y Vlachodimos, jugadores que todavía no han podido debutar tras la disputa de las dos primeras jornadas.

Azpilicueta firma por una temporada con opción a otra para reforzar la zaga del conjunto nervionense. Aportará experiencia a este área del terreno de juego tras la salida de Loïc Badé, referente de la zaga sevillista durante las últimas temporadas.

A sus 36 años Azpilicueta, que ya se encuentra desde este viernes en la ciudad, desembarca en Nervión tras haber jugado las dos últimas campañas en el Atlético de Madrid. Lo hace como futbolista libre tras haber caducado el contrato que lo unía a los colchoneros.

Azpilicueta ha disputado 45 partidos como internacional absoluto con la selección española y presume de tener una importante colección de trofeos conquistados durante su carrera. Formado en las categorías inferiores del Osasuna, tras brillar en el cuadro rojillo se marchó al Olympique de Marsella, equipo desde el que daría el salto al Chelsea para posteriormente pasar a formar parte del Atlético de Madrid. Se ha proclamado campeón de la Champions (siendo capitán del Chelsea), de la Europa League en dos ocasiones, de la Premier League también por dos veces, de la Supercopa de Europa, de la FA Cup o del Mundial de Clubes entre otros títulos.