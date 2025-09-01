Oficial: Batista Mendy, nuevo jugador del Sevilla FC

El Sevilla FC ha apurado hasta el último día del mercado de fichajes para completar su planificación con numerosas caras nuevas, entre las que se encuentra la de Batista Mendy, nuevo refuerzo para el centro del campo sevillista. El mediocentro francés, de 25 años, llega procedente del Trabzonspor turco a préstamo por una temporada, con una opción de compra valorada en unos siete millones.

Necesitaban los de Nervión un refuerzo en la medular, donde han perdido efectivos a lo largo del verano y no se han reforzado, situación que se ha ido agravando por culpa de las lesiones. Se trata de un jugador con envergadura, buenos en los duelos y que ocupa mucho campo.

Tampoco se trata de un futbolista destructivo al uso o que inicie la jugada desde atrás, es decir, más similar a lo que puede aportar Lucien Agoumé que a la función que por el momento está desempeñando Gudelj, situación que obliga al Sevilla a apretar en el mercado de centrocampistas. Batista Mendy ya es sevillista. Nueva cara para un renovado Sevilla.