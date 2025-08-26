El Nottingham Forest busca otro lateral ante las dudas de Carmona

Seis días quedan para que cierre el mercado de fichajes y el panorama al que se enfrenta el Sevilla FC es desolador. Con Juanlu aún vistiendo la elástica blanquirroja y Carmona con la determinación de quedarse en Nervión, la dirección deportiva sevillista se encuentra buscando otras salidas que desbloqueen su situación.

Por su parte, el Nottingham Forest está buscando alternativas a Carmona. Así lo ha adelantado Fabrizio Romano, el cual ha desvelado el interés del club inglés por Viktor Kristiansen, lateral del Leicester City. Ambos clubes estarían en conversaciones y sería el candidato elegido si el sevillista o cambia de opinión.

🚨🌳 Nottingham Forest are in club to club talks with Leicester City for Viktor Kristiansen.



Deal on as exclusively revealed in July and now in progress.



Nothing advanced for Nahuel Molina at this stage as he wants to stay at Atlético Madrid. pic.twitter.com/sCiNzdtoZE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2025

El Forest ofreció algo más de diez millones de euros por el visueño, una cifra que convence al Sevilla, que ve en esta operación una buena solución para su situación. No obstante, a Carmona no le seduce demasiado este cambio de aires, algo que transmitió hace unos días al club sevillista. Según el entorno del jugador, consultado por este medio, la decisión no es definitiva y no descartan que pueda haber un cambio de opinión en los próximos días, aunque insisten en que la intención es quedarse en el Sevilla.

Una ambigüedad que a estas alturas del mercado no da ninguna confianza a los clubes, que ya van a contrarreloj con sus planificaciones estivales.