El Nápoles sube su oferta por Juanlu y el Sevilla se lo piensa

El pulso entre Nápoles y Sevilla por Juanlu parece estar encarando su recta final. El club italiano ha subido su oferta hasta los 18 millones de euros y cabe la posibilidad de que también aumente el porcentaje de futura venta. A la dirección deportiva napolitana le ha entrado la urgencia de cubrir este puesto y se ha vuelto a mover por el canterano.

La cercanía de la fecha final del mercado y, viendo que el Sevilla FC no se bajaba del carro, ha promovido que hayan vuelto a la carga con una oferta mejor. Así lo confirman fuentes de la negociación, que transmiten su confianza en que el fichaje se cierre esta semana.

Ahora la pelota está sobre el tejado del Sevilla, que tendrá que decidir si la mejora es suficiente para dejar salir al canterano. La titularidad de Juanlu el pasado sábado fue una muestra del club hispalense de que no van de farol y el Nápoles parece haber recogido el guante.

Juanlu, por su parte, sigue entrenando con total normalidad con el grupo. Desde Italia apuntan la importancia de su posición para que la operación no se haya roto. Su decisión de sólo salir si es a Nápoles ha propiciado y motivado el compromiso del club partenopeo en seguir intentándolo hasta el final del mercado.

Desbloqueo del mercado

Aunque la venta de Badé haya dado aire al Sevilla, lo cierto es que sólo se puede traducir en una inscripción de cara al partido del próximo lunes (probablemente la de Rubén Vargas). De ahí que sea vital que Antonio Cordón siga dando salida a los jugadores que se encuentran actualmente en el candelero. Es el caso de Kelechi Iheanacho, José Ángel Carmona y, por supuesto, Juanlu.

El Sevilla está negociando los traspasos de estos tres jugadores, aunque en el caso de Carmona se desconoce aún si el Nottingham Forest estaría más a favor de una cesión. Sea como fuere, el trabajo se acumula en las oficinas de Nervión, mientras que Almeyda necesita urgentemente efectivos.

