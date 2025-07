El Nápoles aprieta por el precio por Juanlu y el Sevilla FC se lo piensa

El tira y afloja del Nápoles con el Sevilla a causa de Juanlu Sánchez parece la historia de nunca acabar, aunque el mercado recién empieza para todos los equipos, activándose incluso más con la vuelta generalizada de todos al trabajo, sin que el Mundial de Clubes siga distrayendo la atención de los mismos en el mercado. Lo cierto es que desde la reunión que mantuvo la persona de máxima confianza del presidente del campeón de la Serie A con los responsables del Sevilla en el Sánchez-Pizjuán poco se ha avanzado. El club de Nervión sigue enrocado en un precio de venta que alcance los 20 millones, mientras que los italianos no quieren poner más de 15 y en esas andan, buscando un punto de encuentro que no parece cercano a no ser que alguno comience a ceder en sus posiciones.

Está claro que el Nápoles quiere contar con Juanlu a toda costa, porque podría haber activado otra opción en este tiempo y no lo ha hecho, así cómo el Sevilla tiene una necesidad imperiosa de vender. Por esto mismo la cuerda no deja de tensarse desde los dos extremos de la negociación. Desde Italia se habla de una propuesta de 14-15 millones por Juanlu más un 10% de una futura venta. Dentro de esa propuesta no se incluyen los variables, que podrían llegar a los 17 millones.

El Sevilla no quería moverse de los 20, pero viendo cómo está el mercado y las pocas ofertas recibidas por sus principales activos, sean Badé o Lukebakio, no se quiere correr el riesgo de perder la oportunidad de vender a Juanlu, por lo que rebajar a esos 17 millones la cantidad final no sería ya mal vista, siempre y cuando estuvieran asegurados, con pluses de fácil cumplimiento y cobro. La salida de Juanlu permitiría el poder inscribir a futbolistas con los que cuentan los sevillistas y que incluso ya están entrenando a las órdenes de Matías Almeyda, como son Akor Adams, Rubén Vargas o Alfon.

Antonio Cordón no ha querido dar pistas en estas primeras semanas de por dónde irá su planificación, dejando claro que la mayoría de los movimientos deberán producirse en el tramo final del mercado, cuando puedan coger a menor precio algunas necesidades, por mucho que esto provoque un arranque de la competición oficial en desigualdad con algunos rivales. Cuando antes se produzcan las salidas, más rápido se reconstruirá el Sevilla. Todo depende de las ventas. Y la de Juanlu está entre las más importantes.