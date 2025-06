Morata no descarta llegar al Sevilla, pero se decanta por el Getafe

El Sevilla sigue sin dar forma a su dirección deportiva y sin haber contratado a un nuevo entrenador. El equipo nervionense está a la espera de sustituir a Víctor Orta por Antonio Cordón y mientras son ya algunos los nombres de posibles fichajes que empiezan a ser relacionados con el cuadro nervionense siendo el de Álvaro Morata uno de ellos. El delantero madrileño ha sido preguntado por su posible llegada a Nervión, y ha sido tajante al respecto.

Morata, que todavía tiene contrato con el Galatasaray, aseguró tajantemente durante una entrevista concedida a La Sexta desde la concentración de la selección española que no sabe nada acerca de un presunto interés del Sevilla, aunque reconoce que no está en disposición de descartar su llegada a Nervión porque «es un grandísimo equipo».

En la citada entrevista, Morata además reconoce que le gustaría volver a España: «Tengo seis meses más allí (en el Galatasaray), pero después no sé qué va a pasar. Claro que me gustaría volver a España». Además, admitió que le gustaría volver a jugar para el Getafe: «Voy a hacer todo lo que pueda por jugar en el Getafe, pero ahora no es el momento de hacerlo».