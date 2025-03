Memphis Depay por Ocampos, la operación que prorroga el mercado del Sevilla FC

El mercado de verano dio anoche el cerrojazo para todos, excepto para el Sevilla FC. La dirección deportiva encabezada por Víctor Orta sigue negociando con el Rayados de Monterrey el traspaso de Lucas Ocampos. Los mexicanos convencieron ayer al argentino con una ... oferta que, prácticamente, duplicada sus condiciones económicas en el Sevilla. Un contrato irrechazable para el jugador de 30 años, al que le queda sólo un año de vinculación con el club hispalense. Con el 'sí' del futbolista, el Rayados puso sobre la mesa cinco millones de euros al Sevilla. Una cifra muy alejada de las pretensiones económicas de los de Nervión.

Según ha podido conocer ABC de Sevilla, la entidad blanquirroja pide ocho millones de euros por Lucas Ocampos. Conscientes del peso que tiene el jugador dentro del vestuario y fuera de él. No en vano, el argentino es uno de los capitanes del equipo y también uno de los futbolistas más queridos por la afición. Además, aunque al Sevilla siempre le viene bien una buena inyección de dinero, la venta del argentino no es de extrema urgencia, igual que no es la de Loïc Badé. Y es que la entidad sevillista ha logrado solucionar el problema de la inscripción de Valentín Barco y cuadrar las cuentas para esta campaña 24-25.

Tras haber traspasado por cero euros a Marcos Acuña, Marko Dmitrovic y Óscar Rodríguez este verano, la dirección deportiva sevillista no tiene ya tanta presión como para 'regalar' a uno de sus jugadores más importantes. Aprovechando que el mercado mexicano cierra el 14 de septiembre, Orta se ha permitido el lujo de cocinar a fuego más lento esta operación. Eso sí, de salir Ocampos con el mercado cerrado, el Sevilla FC se enfrentaría al hándicap de pescar un sustituto entre los agentes libres.

Uno de los más apetecibles dentro de este espectro es Memphis Depay. El delantero finalizó el pasado mes de junio su contrato con el Atlético de Madrid y se encuentra sin equipo. El Rayo Vallecano ya lo ha tanteado para incorporarlo en sus filas, pero el Sevilla FC se ha metido de por medio. Orta tuvo ayer una primera toma de contacto con el neerlandés, por si la operación de Ocampos llegara a buen puerto. No obstante, también se contempla en Nervión no suplir esta baja, teniendo en cuenta que García Pimienta cuenta con Peque, Lukebakio, Ejuke, Iheanacho, Idumbo e Isaac para componer su ataque.

Eso sí, el Sevilla también es consciente de que el efecto que causaría el fichaje de Memphis Depay en la afición sería muy similar al que provocó la contratación de Sergio Ramos. Un jugador con cartel y marca, que inyectaría ilusión a la grada, además de un extra de potencial para el equipo a nivel deportivo. Además, la oferta que le pondría sobre la mesa el Sevilla sería muy parecida a la que le realizó al camero, ya con el mercado cerrado, la pasada temporada. Un contrato de un año, con posibilidad de prórroga. No obstante, Depay tendría que rebajarse el sueldo considerablemente para adaptarse a las posibilidades de los blanquirrojos. Los primeros contactos con el excolchonero ya se han dado y en la mano del jugador está esperar a que la venta de Ocampos al Rayados se concrete o elegir otro destino. El atacante desea seguir en la liga española y, presumiblemente, el Sevilla es un proyecto más atractivo que el del conjunto rayista.

Sin más movimientos

Mientras el futuro de Ocampos se resuelve, el Sevilla ya tendría configurada la plantilla casi definitiva hasta, al menos, el mes de enero. El gran asunto pendiente ha sido la salida de Gonzalo Montiel. No por falta de novias, puesto que el argentino ha sido uno de los jugadores que más interés ha suscitado este verano. Ayer mismo preguntó por él el Nápoles, pero el interés tampoco se terminó de materializar en una oferta formal. Al jugador incluso se le propuso un acuerdo de rescisión de contrato, pero se negó a aceptarla.

De esta forma, al Sevilla no le queda más remedio que contar con el jugador, al menos, hasta el próximo mercado invernal. Su alta ficha era uno de los inconvenientes de tenerlo en la plantilla, pero puede que el argentino sea un buen parche para la maltrecha defensa sevillista. El propio García Pimienta contó ayer en rueda de prensa que no creía que el lateral fuera a salir, por lo que cree que podrá «ayudar muchísimo» al equipo: «Si no pasa nada raro se quedará con nosotros y cuento con él. Está preparado. Contento y encantado de que se quede aquí, es un gran profesional», reconoció en la rueda de prensa previa al duelo ante el Girona.

También tendrá que contar con Pedro Ortiz. El canterano sevillista no ha encontrado acomodo y el Sevilla lo inscribió ayer como jugador del primer equipo, puesto que ya tiene 24 años y no puede alternar con el filial. Recibe el dorsal 8 de Joan Jordán. Curiosamente, el pivote finalizó el pasado de junio su cesión con el Deportivo Alavés.

Ortiz acumula siete minutos con el primer equipo, mientras que con el filial sevillista ha disputado 60 partidos, en los que ha sumado cuatro goles y cinco asistencias. Con su inscripción, el Sevilla finalizó su actividad en este mercado de verano sin grandes sobresaltos y con la única incógnita del futuro de Lucas Ocampos. En total, ocho fichajes y doce salidas se han producido en el primer equipo.