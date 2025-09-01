Leandro Antonetti se marcha al CF Estrela

El Sevilla FC ha anunciado otra salida en el filial. Se trata de Leandro Antonetti, el cual no contaba ya para el club hispalense y ha forzado su salida en este mercado de verano. De hecho, no estuvo convocado para el estreno ante el Ibiza en el estadio Jesús Navas.

Tras esto, el delantero de Puerto Rico ha encontrado sitio en el CF Estrela portugués tras una temporada en Nervión. Un cambio que le abre la oportunidad a poder jugar en la máxima categoría de una de las grandes ligas europeas.

El jugador ha disputado un total de 30 encuentros con el Sevilla Atlético en Primera RFEF (con 5 goles y 3 asistencias en su haber) y en la que pudo disfrutar del debut con el primer equipo la pasada campaña. De hecho, disfrutó de minutos tanto con García Pimienta, como con Joaquín Caparrós.

A través de un comunicado, el Sevilla FC le ha deseado a Leandro Antonetti la mejor de las suertes en su nuevo destino profesional.