Desde Italia apuntan a que el Wolverhampton se entromete en el fichaje de Juanlu

El futuro de Juanlu sigue en el aire. El canterano del Sevilla FC continúa despertando interés entre algunos de los diferentes equipos europeos. Desde el primer momento, el Nápoles se ha postulado como el candidato principal para hacerse con los servicios del quinteño, en el que está siendo el fichaje del verano en Nervión. Tras varias temporadas en las que el Sevilla FC ha ido perdiendo poderío económico, la marcha de uno de los grandes futbolistas formados en la Carretera de Utrera permitiría a los hispalenses afrontar el mercado de fichajes estival con una mayor esperanza. A pesar de ello, ha sido el propio Cordón quien en varias ocasiones ha dejado claro que no se malvenderán a los jugadores de la plantilla, y mucho menos a Juanlu.

El aspecto económico sobre el fichaje es lo que a día de hoy sigue siendo un hándicap entre partenopeos y andaluces, pues los 17 millones fijos que pide el Sevilla tan solo podrían afrontarse para los napolitanos si se incluyen diferentes variables. Durante el tira y afloja que se está dando desde comienzos del verano, el propio Juanlu ha estado centrado en su puesta a punto de cara a la temporada 25-26, y es que a pesar de contar con un preacuerdo con el Nápoles no presionará al club de su vida para marcharse.

En el día de hoy parece haberse sumado un nuevo aliciente a la negociación por el lateral de Montequinto, ya que tal y como apunta el periodista italiano Orazio Accomando, los Wolves podrían haber iniciado contactos con el Sevilla para ficharle. La oferta del conjunto inglés sería de 17 millones fijos, tal y como le tasa el club, algo que de ser cierto podría llevar a Juanlu a cambiar su futuro en Italia por Inglaterra.

Por el momento, no hay nada más allá con respecto a tal situación, siendo el Nápoles aún el claro candidato a firmar al campeón olímpico con España. De hecho, el club partenopeo podría subir sus pretensiones económicas y acercarse a los intereses del Sevilla si viese peligrar la incorporación del defensor. Antonio Conte, técnico del campeón de Italia, es el principal valedor de que el fichaje de Juanlu por el Nápoles se haga realidad, y es que si no se ha enfriado el acuerdo durante las últimas semanas al no llegar a un entendimiento económico ha sido porque el entrenador italiano ha dejado claro a la dirección deportiva 'azzurri' que quiere contar con el español en sus filas.