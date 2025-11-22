Gudelj medita no apurar su contrato con el Sevilla FC

Cuando arrancó la temporada, Nemanja Gudelj sabía que éste sería su último año en Sevilla FC. El serbio es el jugador que más temporadas lleva vistiendo la camiseta de la plantilla, puesto que llegó en la temporada 2019-20 como agente libre ... y renovó su contrato hace dos años tras aceptar una bajada de sueldo.

Aun así, Gudelj cuenta con un sueldo superior a la media de sus actuales compañeros y su marcha daría un espacio salarial muy valioso para el Sevilla FC. Desde la llegada el Matías Almeyda, el internacional ha perdido su papel de fijo indiscutible. Capitán del equipo y jugador con galones, aún cuenta con cierto escaparate para encontrar un destino en el que seguir jugando.

Según el periodista Matteo Moretto, el Genoa se ha interesado en el jugador del Sevilla, si estaría dispuesto a salir en el próximo mercado de invierno. Es decir, seis meses antes de que finalice su contrato aquí. No obstante, el club hispalense no tendría ningún reparo en que el jugador se marchara si le sale un destino que le interese. Una situación parecida a la que tomó Ivan Rakitic, aunque el croata señaló a Quique Sánchez Flores como responsable de forzar su salida.

En el caso de Gudelj, no parece que nadie vaya a forzar nada. El club sevillista no tiene intención de renovarlo, pero va a respetar los deseos de su capitán, decida lo que decida. La pelota está sobre el tejado del serbio, el cual se siente muy vinculado al club y la ciudad, pero que es consciente de que su ciclo aquí ya está cumplido.