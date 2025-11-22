Suscríbete a
Gudelj medita no apurar su contrato con el Sevilla FC

El serbio baraja cambiar de aires antes de que expire su vinculación en junio de 2026

Candela Vázquez

Cuando arrancó la temporada, Nemanja Gudelj sabía que éste sería su último año en Sevilla FC. El serbio es el jugador que más temporadas lleva vistiendo la camiseta de la plantilla, puesto que llegó en la temporada 2019-20 como agente libre ... y renovó su contrato hace dos años tras aceptar una bajada de sueldo.

