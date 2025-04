Fichajes Sevilla FC: El Atlético de Madrid se mete en la puja por Javi Puado

Una norma esencial para los clubes sin blanca es la de seguir bien de cerca a los futuros agentes libres. Sin duda, Javi Puado es uno de los futbolistas más atractivos que entrará en este club el próximo mes de junio... si el Espanyol no lo remedia. El Sevilla lleva meses detrás del atacante perico, que desde el pasado mes de enero puede negociar libremente su futuro.

No obstante, Puado siente un potente compromiso con el Espanyol, del que es capitán además de máximo goleador del equipo. El extremo izquierdo lleva diez goles en LaLiga esta temporada y, junto a Joan García, es la pieza en la que Manolo González se está sustentando para no descender. El club quiere renovarle, pero el jugador no termina de decidirse, puesto que tiene claro que no quiere descender a Segunda división. Una realidad que aún no la eludido el conjunto catalán.

Además, al atacante le han salido varias novias estos meses y, por tanto, al Sevilla le ha salido competencia. El Atlético de Madrid ha sido el último en preguntar por él y, aunque es un club muy importante, el jugador no está del todo seducido porque no desea ser suplente. Ahora mismo, Puado es una pieza esencial y disfruta de ser titular en cada choque con los blanquiazules. Un rol que no quiere perder allá donde decida ir.

El fichaje de Alfon

Hace unos días adelantamos en ABC de Sevilla que Víctor Orta había cerrado el primer fichaje del Sevilla FC para la próxima temporada: Alfon González. El jugador del Celta de Vigo se quedaba libre en junio y el club hispalense se ha adelantado para hacerse con sus servicios antes de que finalice la temporada.

Este movimiento, a priori, descartaría a Puado para el Sevilla, puesto que la plantilla cuenta ya con un superávit de extremos. No obstante, los planes del club pasan por vender a Lukebakio este verano y ya se verán las ofertas que se puedan recibir por otros jugadores con cartel del equipo. El Sevilla necesita ingresar dinero como sea y su política va a ser la de vender a cualquier futbolista si la oferta es interesante. De ahí que los de Nervión aún sigan interesados en la situación del extremo catalán.