Fichajes Sevilla: Alfon responde a sus críticos con un golazo ante el Mallorca

No todo van a ser malas noticias. El flamante fichaje del Sevilla FC para la próxima temporada sigue dando alegrías a su actual equipo. Alfon González ha sido uno de los nombres propios de la semana después de que este medio adelantara que el extremo tenía cerrado un acuerdo con el Sevilla para el próximo curso. El revuelo por su marcha del Celta de Vigo no se hizo esperar, puesto que el joven futbolista lleva un mes y medio excelso: tres goles en cuatro partidos.

Si ante Las Palmas el pasado lunes fue esencial para que su equipo rascara un punto (fue el MVP del partido), este sábado en Son Moix el albaceteño ha firmado otro auténtico golazo, que le ha valido a los gallegos para empatar el encuentro en la segunda mitad. Su chispa y pegada ha sido recompensada con otro tanto para enmarcar y tal ha sido la rabia con la que ha celebrado el jugador, que ha terminado abrazándose a Claudio Giráldez.

El técnico del Celta sacó la cara por su jugador este pasado viernes en rueda de prensa, que ha sido criticado por decidir cambiar de aires y no renovar por el conjunto celeste. De hecho, Alfon ha partido como titular, como viene siendo habitual en las últimas semanas, a pesar del revuelo que se ha formado a su alrededor.

El extremo cumple contrato en junio y no va a renovar con su actual equipo. De hecho, tiene un acuerdo desde hace semanas con el Sevilla y, a partir de julio, vestirá la elástica blanquirroja. Un movimiento rápido de la dirección deportiva sevillista, que no ha querido esperar en vistas de que Alfon se está revalorizando por su gran rendimiento en lo que va de 2025.

Tras el encuentro, Alfon ha hablado a los micrófonos de Dazn de su gol: «Ha sido una jugada muy rápida, no me lo he pensado, he ido a atacar y por suerte he finalizado muy bien. La verdad es que estoy muy contento por la victoria del equipo y el trabajo que hemos hecho. Ha sido una gran victoria del equipo. Es muy difícil ganar aquí. Tienes que hacer las cosas muy bien».

Cuestionado sobre su futuro, Alfon no ha querido ni mencionar al Sevilla FC: «Me centro en el siguiente partido con el Celta, que es el club al que pertenezco. Yo, hasta el último día que esté aquí, voy a dejarme la vida, voy a dejarme la piel. Al final son mis valores. Estoy muy feliz por ellos y dedicarles los tres puntos».