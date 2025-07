La arriesgada estrategia de Cordón hace partir al Sevilla en desventaja

Desde que llegara al Sevilla FC, Antonio Cordón ha querido ser claro en su mensaje. El extremeño ha asegurado en todo momento que está ilusionado con el proyecto que José María Del Nido Carrasco le puso sobre la mesa, aunque es consciente de ... que cada paso que dé debe ser estudiado previamente en profundidad para poder minimizar al máximo el inherente riesgo de cada movimiento. La situación económica del Sevilla no sólo lo requiere, si no que le fuerza a ello.

Así, Cordón ha insistido durante sus atenciones a los medios de comunicación en que la gran mayoría de los movimientos que el Sevilla vaya a realizar durante el mercado de fichajes veraniego se cerrarán durante los últimos quince días de plazo. Es decir, a finales del mes de agosto, cuando el Sevilla ya se encuentre compitiendo en LaLiga. Esto hace que el club de Nervión se presente en el ecuador del mercado veraniego con apenas dos movimientos de entrada y uno de salida cerrados y con muchísimas tareas pendientes a la hora de confeccionar una plantilla competitiva para Almeyda. Ya partía en clara desventaja por su sobrepasado límite salarial, pero ahora, la estrategia de Cordón lo hace además ser el único equipo de LaLiga que ni ha ingresado ni ha invertido en concepto de traspasos durante el mercado. Sí que ha decidido el cuadro nervionense abonar al Inter de Milán los cuatro millones de euros que le aseguran tener el 90% de los derechos de Agoumé, futbolista con contrato en vigor y, por lo tanto, excluido de la lista de refuerzos de cara al próximo curso.

El plan del director deportivo en cuanto a sumar refuerzos era claro: incorporar a futbolistas que lleguen libres o a un coste muy bajo. Así se han incorporado por el momento los dos únicos fichajes. Alfon y Suazo acabaron contrato con el Celta y el Toulouse respectivamente y firmaron sus nuevos contratos con el Sevilla sin tener el club nervionense que pagar traspaso a sus antiguos equipos. Sólo el Girona y la Real Sociedad igualan al Sevilla en cuanto a gasto nulo en traspasos. No obstante, tanto catalanes como vascos, además de partir de la base de contar con una plantilla con mayores garantías que la sevillista tal y como demostró la clasificación del pasado curso, sí que han logrado vender a algunos de sus futbolistas y se preparan para realizar inversiones de forma casi inminente. Es más, la Real Sociedad ha ingresado 70 millones de euros con la venta de Zubimendi, y jugadores como Hamari Traoré, Sadiq o el exsevillista Carlos Fernández se preparan para salir del club pudiendo generar más beneficios para el equipo txuri urdin. La cantidad recibida por el centrocampista internacional español ya es más elevada que la suma de los ingresos del Sevilla por ventas de las dos últimas temporadas (32 la pasada y 26 en la 23-24).

Antonio Cordón mantuvo que el Sevilla no iba a «malvender» y, a la espera de que lleguen ofertas convincentes, se encuentra atado para poder seguir moviéndose en el mercado. Juanlu estaba señalado como primera gran venta del club durante el verano, pero el Nápoles, consciente de que el Sevilla no pasa por su mejor momento financiero, juega con ello y aprieta para conseguir fichar al futbolista al mejor precio posible. Cordón busca que si el futbolista sale traspasado lo haga por el valor que entienden que tiene («tenemos una marca y la vamos a defender a muerte», llegó a decir al referirse al asunto recientemente). Se mantiene todo lo firme que puede corriendo el riesgo de que la operación se rompa. No lo está, por el momento, pero sí que se ha estancado empezando ya Almeyda a contar con el futbolista para los amistosos. El interés que ha llegado por otros futbolistas de la plantilla no se ha materializado en ofertas que convenzan al director deportivo que cree que a medida que se vayan destapando las carencias de algunas planificaciones de otros clubes y se acerque la competición, puedan empezar a surgir más intentos que se vean con buenos ojos. Igualmente, otros jugadores que no cuentan y a los que se les ha enseñado la puerta de salida (como Rafa Mir o Januzaj), se aferran a sus contratos y tampoco presentan ofertas que sean satisfactorias para todas las partes.

No se esperaba en ningún caso, combinando el nivel de la plantilla con la situación financiera, que el Sevilla tuviera prácticamente configurado su equipo a estas alturas del verano, pero lo cierto es que, dada la remodelación que el club deberia y piensa llevar a cabo en su equipo, sí se esperaba que hubiera algo más de trabajo adelantado. El pasado curso el Sevilla, ya con el agua al cuello en lo económico, cerró su gran venta del verano el 25 de julio cuando traspasó a En-Nesyri al Fenerbahce. Cordón en su última aparición ante los medios de comunicación se mostró «perplejo» por la cantidad de futbolistas que se ofrecen y quieren llegar al Sevilla. Entiende, por lo tanto, que puede tener menos problemas para firmar a nuevos futbolistas que para deshacerse de aquellos con los que no se cuenta, labor en la que se centra mientras el tiempo no se detiene y se aproxima el debut liguero con la problemática también presente de las inscripciones de futbolistas. No obstante, pese a que, según el propio Cordón son muchos los perfiles de futbolistas que se ofertan para recalar en Nervión, no todos están dispuestos a esperar y las opciones finales se van a ir reduciendo para cuando el director deportivo tenga recursos para poder cerrar incorporaciones.

Matías Almeyda es consciente de que tendrá que empezar a competir en LaLiga con una plantilla sujeta a severas modificaciones tanto en el apartado de entradas como en el de salidas. El Sevilla debutará en San Mamés el próximo 17 de agosto midiéndose al Athletic, un primer duelo difícil ante un equipo de Champions League. No será el único club que se encuentre en esta situación, pero a tenor de las palabras de Cordón, el grueso de los cambios para el equipo se dará en estas fechas. Ya el pasado curso y con el mercado de fichajes cerrado, Lucas Ocampos se marchó del equipo quedándose García Pimienta con una pieza importante menos en su equipo. El argentino no fue reemplazado.