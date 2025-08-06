Suscríbete a
El doble trabajo de Cordón con las salidas en el Sevilla

El director deportivo tiene que, además de negociar con otros clubes, convencer a los futbolistas que rechazan marcharse

Badé ya ha rechazado varias propuestas y Juanlu se resiste a poner rumbo al Wolverhampton Wanderers mientras el Nápoles confía en poder lograr su fichaje a un precio menor al que propone el Sevilla

En los planes de Juanlu no entra por ahora irse al Wolverhampton

Antonio Cordón, en el banquillo del Sevilla
Antonio Cordón, en el banquillo del Sevilla
Nacho Pérez

El tiempo no se detiene y en menos de dos semanas el Sevilla empezará a competir en LaLiga. Debutará el equipo de Matías Almeyda midiéndose el próximo domingo 17 de agosto al Athletic en San Mamés. Muchos equipos tienen trabajo por hacer ... en lo que a la confección de sus plantillas se refiere, pero al Sevilla se le han acumulado las tareas de forma alarmante a estas alturas del verano. Antonio Cordón apenas ha logrado incorporar a un futbolista (la llegada de Alfon ya la dejó cerrada Víctor Orta) y no ha sido capaz de vender a ninguno de los futbolistas de la plantilla sevillista. Además, el club tiene serios problemas para registrar a sus futbolistas quedando varios de los miembros del actual equipo por ahora fuera de los inscritos en LaLiga.

