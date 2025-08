La decisión de Juanlu no se hará esperar

La Premier League se mueve por el canterano sevillista después de que durante un mes y medio el Nápoles no haya sido capaz de acercarse a las cantidades solicitadas en Nervión por un Juanlu Sánchez que sí amarró por su parte un ... preacuerdo con los italianos. La irrupción desde Inglaterra de clubes como el Wolverhampton o el Everton, con acreditada solvencia financiera para rondar esos 20 millones que piden desde el arranque del verano Cordón y Del Nido Carrasco, abre un nuevo escenario, una puja por el futbolista que, como es lógico, interesa al club hispalense a la espera de que el lateral derecho también se pronuncie.

Juanlu fue ayer el único de los jugadores desplazados a Francia que se quedó sin minutos en el partido disputado en el Vélodrome (1-1). Reservado y con su salida caliente. Con todo, el jugador ha querido centrarse durante el fin de semana en el viaje con sus compañeros y el partido contra el Olympique de Marsella. Y hoy encadenará un nuevo entrenamiento vespertino junto al grupo para preparar ya el Trofeo Puerta, tremendamente especial para él como canterano sevillista y portador del dorsal 16. Desde ya, lo más tardar en el arranque de la semana, el quinteño reflexionará y valorará una decisión junto a su familia. La teórica puja abierta beneficia al Sevilla FC, pero cualquier movimiento debe ser consensuado, convencer al jugador y también a su entorno, que entiende perfectamente las necesidades de la entidad blanquirroja pero espera de igual manera ciertas «facilidades» para que todo el mundo quede contento.

Juanlu ni ha presionado ni va a presionar al club de su vida en una dirección u otra, aunque obviamente tiene sus preferencias. Ninguna de las partes desea demorar mucho más esta historia. Mientras desde las entrañas de Nervión perciben la convicción del Wolvehampton Wanderers para negociar un traspaso, algunas informaciones desde Italia aseguran que el Nápoles se retira de la pelea por el lateral. Sin embargo, desde el propio entorno del canterano no se atreven a descartar aún ningún escenario, ni siquiera que el jugador continúe en Nervión.

El Nápoles no habría vuelto a contactar con el Sevilla FC desde que los Wolves se han interesado por Juanlu Sánchez. La entidad partenopea juega sus cartas y vuelve a filtrarse desde el país transalpino un órdago ya conocido en toda esta historia: las negociaciones de los napolitanos con el Bolonia y el Udinese por su lateral derecho Alessandro Zanoli no han avanzado y Conte sigue evaluándolo en los entrenamientos. Como resultado, el acuerdo con el Sevilla por Juanlu sigue estancado. Es una posibilidad. Pero no casa internamente con que Conte tiene claro que su gran opción para pelearle el puesto a Di Lorenzo es Juanlu Sánchez.

Desde el entorno del jugador no saben nada del Everton ni de una supuesta reacción del Nápoles, pero sí ven desde hace un par de días acuerdo entre el Sevilla FC y el Wolverhampton, a partir de 17 millones sin incluir las variables. Restaba la entente con el futbolista.