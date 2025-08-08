Suscríbete a
Confianza en el Sevilla FC para formalizar las inscripciones pendientes

Acelerar salidas en los próximos días y los visados provisionales, claves en Nervión

Vlachodimos espera poder viajar a Sevilla entre el viernes y el sábado

Alfon y Suazo se entrenan con el Sevilla FC
Alfon y Suazo se entrenan con el Sevilla FC Manuel Gómez / ABC
Fran Montes de Oca

Fran Montes de Oca

En el Sevilla existe una preocupación lógica pero hay confianza en que con los movimientos que se van a realizar estos días sin más demora se conseguirá acelerar el tema de las inscripciones de cara al inicio liguero. El debut en San Mamés está ... a la vuelta de la esquina, el próximo domingo 17 de agosto, y todos los esfuerzos del club se centran ahora mismo en concretar operaciones de salida como la de Juanlu o en menor medida Álvaro Fernández para que el técnico, Matías Almeyda, pueda contar con el mayor número de efectivos posible inscritos desde ese choque contra el Athletic Club de Bilbao. Otros jugadores como Badé, Sow, Pedrosa o Isaac también agitan el mercado. La entidad de Nervión salió de la última ventana de transferencias de enero con un límite salarial de tan solo 684.000 euros, el más bajo de todo el fútbol profesional. Desde entonces, ha necesitado imperiosamente llevar a cabo alguna o varias ventas significativas, amén de seguir recortando su ingente masa salarial para generar el espacio necesario para las fichas de este curso.

