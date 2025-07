La compra de Agoumé, con fecha de caducidad, apremia a Cordón

Un asunto de urgencia copa estos días la agenda de Antonio Cordón. Mientras el director de fútbol anda enfrascado en concretar alguna venta de postín, así como en buscar soluciones para los descartes y generar el espacio salarial necesario para las inscripciones y los ... nuevos fichajes, el futuro de uno de los estandartes del equipo, Lucien Agoumé, se abre paso entre las tareas prioritarias del extremeño y apremia al club a tomar decisiones. El franco-camerunés, de 23 años, se ha convertido en uno de los grandes activos del Sevilla y la propiedad compartida con el Inter no es el escenario más idóneo para los nervionenses pensando en un futuro traspaso del centrocampista, cuyo crecimiento en la élite se está produciendo gracias a la regularidad que el futbolista ha encontrado en el conjunto del Sánchez-Pizjuán. Tanto su notable tramo final de la pasada liga como su buen papel con Francia en el Europeo sub 21 no han hecho sino elevar la cotización del medio galo despertando el interés de cada vez más pretendientes en el mercado.

El agente de Lucien Agoumé, Djibril Niang, estuvo ayer en las instalaciones de la ciudad deportiva sevillista para tratar el futuro del jugador directamente con el club. El Sevilla ya pagó el año pasado 4 millones de euros al Inter de Milán por el 50% del pase de Agoumé. Ahora la entidad blanquirroja tiene la opción de abonar otros 4 millones y adquirir un 40% más del futbolista, hasta el 90%. Es decir, sólo un 10% quedaría en manos de los italianos. Cordón hace cuentas para calibrar el rédito deportivo de la operación y ver también qué le cuadra más a este Sevilla ante los potenciales compradores que surgen por el jugador. En base a la edad y su posicionamiento, estamos hablando sin duda de una de las piezas más codiciadas del vestuario que dirige Matías Almeyda. La tesitura es compleja en Nervión. El Sevilla, que anda buscando sus refuerzos en el mercado de agentes libres y con el cinturón más que apretado en el gasto, se ve en la necesidad de realizar un esfuerzo trascendente para quedarse con casi la totalidad del pase de Agoumé. Si Cordón no asumiera esa apuesta por su jugador y aparece un club decidido a llevarse al francés poniendo una jugosa suma sobre la mesa, el Sevilla tendría que repartir plusvalías a partes iguales con el Inter de Milán, algo que no hace ninguna gracia en Nervión. La maniobra conlleva riesgos en uno u otro sentido, ya que los sevillistas, en un momento especialmente delicado para sus arcas, se ven en la responsabilidad de seguir utilizando los limitados recursos que manejan en un futbolista del que ya disfrutan, todo mirando a futuro. La inversión por Agoumé alcanzaría en ese supuesto los 8 'kilos', que para hacerse una idea es el montante total que destinó el club, sin ir más lejos, a fichar a Rubén Vargas y Akor Adams en el anterior mercado de enero. Eso sí, asegurando el 90% del pase de Agoumé, el Sevilla sí se garantizaría plusvalías sustanciales en una venta importante. Esa oferta concreta no ha llegado, pero por los movimientos que se suceden en torno al jugador, es fácil intuir que se concretará alguna propuesta más pronto que tarde. Son varios los clubes europeos que han contactado con su representante para preguntar y evaluar la situación. A comienzos del verano, el Arsenal tanteó el nombre de Agoumé, aunque al final se decantó por la mayor experiencia de Christian Norgaard (31 años) por el que abonó al Brentford 11,6 millones más pluses. Sea como fuere, el Sevilla ha de actuar con premura. ABC de Sevilla ha podido constatar que la opción del club de Nervión para hacerse con un 40% más del pase de Agoumé por 4 millones tiene fecha de caducidad, con lo que Antonio Cordón dispone de pocos días para ejecutar esa cláusula que todavía está vigente. La fecha tope, el 31 de julio, está a la vuelta de la esquina. El reloj corre contra una maniobra difícil para la economía del Sevilla pero quizá necesaria haciendo cálculos a futuro. Talento emergente Esta misma semana, el portal especializado de estadísticas deportivas DataMB destacaba al centrocampista del Sevilla como uno de los principales talentos emergentes en el panorama del fútbol europeo. El informe, del que se hizo eco el propio club de Nervión, posiciona al medio galo entre los mejores centrocampistas sub 23 de las siete ligas más importantes del continente europeo, basándose en un riguroso sistema de evaluación que considera tres métricas clave para su posición. En concreto, dicho estudio filtró a los jugadores menores de 23 años que demostraron una alta efectividad en tres áreas fundamentales del juego, estableciendo siempre el sevillista indicadores por encima del 80%. Así, en el apartado de duelos ganados, Agoumé alcanzó un 85% de éxito. En pases hacia adelante, su porcentaje fue del 85,3%. Y, finalmente, en pases decisivos, el mediocentro logró un notable 89%. Sólo otros dos jugadores en la misma categoría de edad y posición cumplieron con estos criterios: Joao Neves, del PSG, y Pedri, del FC Barcelona. Agoumé, último de los internacionales sevillistas en reincorporarse, podría tener mañana sus primeros minutos con Almeyda ante el Schalke 04.

