Cantos de sirena desde Italia para un Rubén Vargas que apunta a estandarte del Sevilla de Almeyda

Más allá de los Juanlu, Badé, Lukebakio, Sow o Agoumé, el mercado se mueve por otros jugadores del Sevilla que, a priori, no partían como posibles traspasos de la entidad este verano. A más de un mes para que se cierre la ventana de transferencias, es fácil intuir que podría producirse alguna salida no contemplada en los planes iniciales... y viceversa, que no se marchen futbolistas de los etiquetados en la planificación para hacer caja.

El propio mercado y las muchas obligaciones financieras del club marcarán los pasos del complejo puzle que tiene Cordón por delante, con el reto inexcusable de no menoscabar el potencial deportivo del plantel, sino todo lo contrario.

Llegan en este sentido cantos de sirena desde Italia para Rubén Vargas. Cabe decir, por delante, que se antoja difícil a estas alturas del verano, salvo propuesta fuera de mercado, una hipotética negociación del Sevilla FC para desprenderse del suizo, al que Almeyda y el club ven como uno de los principales estandartes del equipo de cara a la 2025-26.

En la sesión de este jueves se pudo ver al entrenador argentino dialogando ampliamente y dando instrucciones al helvético, de rendimiento contrastado como extremo izquierdo y al que está probando en los amistosos como '10' del equipo por el medio. Desde el país transalpino lo sitúan en la órbita del Bolonia, conjunto que disputará la Europa League la próxima campaña y que busca sustituto para el también suizo Dan Ndoye, objetivo de varios equipos este verano.

La primera opción de los italianos, en cualquier caso, sigue siendo la del internacional griego Christos Tzolis, del Club Brujas, si bien el Bolonia ha abierto dos vías alternativas por si los belgas no ceden en sus altas pretensiones. Es ahí donde aparece el sevillista Vargas y también el francés Mohamed Ali Cho, ex de la Real Sociedad que milita actualmente en el Niza. De momento, sólo hay tomas de contacto. Vargas no saldrá fácilmente del Sevilla FC.