Bozenik se cae

No ha podido ser. La llegada del delantero elegido por Víctor Orta y por el que el club de Nervión ha centrado sus esfuerzos en las últimas horas se cayó definitivamente. El Boavista no cedió por Robert Bozenik y no aceptó las propuestas remitidas por el Sevilla FC para su traspaso. El conjunto luso, que atraviesa por una delicada situación económica (tuvo problemas incluso en verano para inscribir jugadores), quería sacar la mayor tajada posible por su ariete y ello ha terminado por imposibilitar el acuerdo con el club que preside Del Nido Carrasco.

El delantero ha estado en Sevilla este mismo jueves, a la espera de que todos los detalles de su venta al equipo blanquirrojo se cerrasen en este ajetreado 'deadline day', pero nunca se produjo el visto bueno a la operación y el movimiento quedó descartado a una hora y media de que se clausurara el mercado de fichajes.

El ariete eslovaco de 24 años figuraba en la agenda de Víctor Orta desde hace tiempo. Bozenik acumula esta temporada en el Boavista 9 goles y 2 asistencias en todas las competiciones, sus mejores cifras desde que aterrizó en el club luso. El Boavista ha ido rechazando todas las propuestas de los nervionenses y no hubo fumata blanca, ni siquiera en cantidades que rondaron los 6 millones de euros.

Así las cosas, el Sevilla se ha apresurado a cerrar e inscribir en LaLiga a otra de las opciones que venía manejando, la del argentino Alejo Véliz, que aterriza cedido hasta junio por el Tottenham.