Badé, al Leverkusen: vía libre a Cordón para animar el mercado del Sevilla FC

El club de Nervión recibirá más de 30 millones entre todos los conceptos y podrá inscribir para el duelo ante el Getafe

Loïc Badé se despide de sus compañeros
El Sevilla tiene a punto su primera gran operación del verano con el traspaso de Loïc Badé. El francés escenificó en el entrenamiento su despedida de Nervión, entre el pasillito y los aplausos de sus compañeros, y ya se lo espera en ... Leverkusen para pasar el reconocimiento médico y ultimar los detalles para un acuerdo que dejará en las arcas de Nervión algo más de 30 millones de euros entre todos los conceptos, después del pacto alcanzado ayer entre los clubes.

