Badé, al Leverkusen: vía libre a Cordón para animar el mercado del Sevilla FC

El Sevilla tiene a punto su primera gran operación del verano con el traspaso de Loïc Badé. El francés escenificó en el entrenamiento su despedida de Nervión, entre el pasillito y los aplausos de sus compañeros, y ya se lo espera en ... Leverkusen para pasar el reconocimiento médico y ultimar los detalles para un acuerdo que dejará en las arcas de Nervión algo más de 30 millones de euros entre todos los conceptos, después del pacto alcanzado ayer entre los clubes.

Si el interés del Inter demoró la decisión de Badé, la firmeza del Leverkusen y de su entrenador, Erik Ten Hag, acabaron por convencer al francés, que formará parte del subcampeón de la Bundesliga y disputará la Li ga de Campeones, unas aspiraciones deportivas que sí facilitaban su salida del Sevilla. En Nervión, por su parte, también se han mostrado firmes en sus exigencias, después de que desde la Premier se pusieran 30 millones de euros encima de la mesa. Ese mensaje fue recogido por el Leverkusen, que tuvo que elevar su propuesta inicial para alcanzar las exigencias del Sevilla, aunque sea a través de bonus y otros conceptos –29 millones + 4 apuntó el especialista en fichajes Fabrizio Romano–.

El mensaje de los rectores sevillistas ha sido claro durante el verano y ni siquiera la presión del inicio de campeonato rebajó el plan. «No vamos a malvender», repitió en varias ocasiones el director de fútbol, Antonio Cordón, y con la primera venta a punto de concretarse cumple a rajatabla con su mensaje. La propuesta del Leverkusen es muy parecida a otras que se recibieron anteriormente en el Sevilla y que no fueron consideradas por Badé o no llegaron en los tiempos deseados por el club.

A la espera de cerrar la operación, con todos los detalles del jugador, que firmará hasta 2030 una vez que pase el examen médico programado para las próximas horas, el Sevilla ya podrá seguir inscribiendo futbolistas, con lo que Matías Almeyda elevará el número de efectivos disponibles de cara al duelo ante el Getafe. Rubén Vargas, que apunta a llegar a tiempo pese a no ejercitarse ayer, Kelechi Iheanacho, Alfon, Gabriel Suazo o Vlachodimos ya podrán estar en la lista del técnico argentino, que también espera más incorporaciones. La buena imagen que el Sevilla ofreció el pasado domingo pese a la derrota ante el Athletic demostró el buen trabajo que viene realizando Almeyda desde su llegada, pero también esa necesidad de contar con más jugadores a sus órdenes.

Precisamente, la luz verde por Badé también significará la vía libre para Antonio Cordón. Apuntó el director de fútbol que el Sevilla se movería con frenesí en las dos últimas semanas del mercado y así sucederá en busca de esos refuerzos que eleven el nivel de la plantilla. Para empezar, el director de fútbol apunta a la zaga, tanto en el centro de la defensa, con al menos un sustituto para Badé, y los laterales, donde Juanlu y Pedrosa también se encuentra en la rampa de salida. También se sondean las opciones para el centro del campo y la delantera, posiciones en las que se quiere elevar la competencia y el número de futbolistas específicos.

El Nápoles y Juanlu

Aunque nadie quiere mostrarse excesivamente optimista, tras un culebrón que se inició a comienzos de junio y que todavía tiene capítulos por delante, fuentes consultadas por este periódico sí apuntan a que el Nápoles y el Sevilla han vuelto a acercar posturas por Juanlu, después de que las negociaciones quedasen bloqueadas tras la última negativa sevillista.

Juanlu, en el entrenamiento de este martes manuel gómez

Las conversaciones entre los clubes se han retomado en las últimas horas y, con la buena voluntad de todas las partes, existe un deseo de alcanzar un acuerdo con una nueva propuesta napolitana más alta que las anteriores. Con todo, en Nervión se sigue a la expectativa de que esa oferta llegue por escrito, bien sellada y con las cantidades que se entienden como adecuadas por el canterano, quien mientras se sigue ejercitando con el equipo. Titular ante el Athletic como lateral diestro, Juanlu siempre ha dejado claro que sólo saldrá del Sevilla con un acuerdo satisfactorio para todos, aunque su preferencia para ese traspaso siempre ha sido el Nápoles, el club que primero llamó a su puerta y que lo convenció con su proyecto.

Desde Italia se apunta a que el Nápoles, que ayer hizo oficial la contratación de Miguel Gutiérrez por quien pagará 18 millones más otros dos en variables, volverá a la carga por Juanlu en las próximas horas. No es la primera vez que se escucha este mensaje en este verano tan largo para el Sevilla y Juanlu, pero tras los contactos de las últimas horas sí se espera que pueda ser la definitiva para cerrar la negociación.

Quien sí dio el paso final fue Badé. Entre lágrimas en su último entrenamiento en la ciudad deportiva y despidiéndose de sus compañeros y de los empleados. El francés ha sido muy feliz en Nervión, pero las circunstancias del Sevilla y el interés del Leverkusen lo llevarán a iniciar una nueva aventura con la primera gran venta del verano sevillista.