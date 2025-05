Arribas, vinculado con el Sevilla: «Va a ser un verano largo»

Se avecina un verano movido en el Sevilla FC. El pobre rendimiento deportivo del equipo blanquirrojo unido a la delicada situación económica de la entidad hará al club tener que implantar una estrategia austera en el mercado de fichajes veraniego para confeccionar la plantilla para la 24-25. Es por ello por lo que Víctor Orta tendrá que ser creativo y rápido para adelantarse con las opciones atractivas que pueda ofrecer el mercado. Uno de estos futbolistas podría ser Sergio Arribas.

Y es que el centrocampista formado en las categorías inferiores del Real Madrid aparece en el radar del Sevilla según informaban desde Almería hace algunos días. Además del cuadro blanquirrojo, el Deportivo Alavés y el Bayer Leverkusen también están interesados en el futbolista que ahora se ha pronunciado sobre su futuro.

No parece estar dispuesto a jugar en LaLiga Hypermotion (Segunda división) con el Almería, aunque por el momento no quiere confirmarlo dejando, eso sí, la puerta abierta a un verano de movimientos en los despachos en lo que a su destino respecta. «Ahora sólo me centro en estos 8 partidos que quedan de temporada, dar la cara y acabar lo mejor posible. Va a ser un verano largo donde tendremos que reunirnos con el club y decidir cosas», ha comentado el futbolista en una entrevista concedida a Diario de Almería.

Sergio Arribas, centrocampista de 22 años, es el máximo goleador del Almería este curso con seis goles. El futbolista ha conseguido adaptarse rápido a la máxima categoría del fútbol español en su primera temporada completa en la élite tras haber tenido algunos minutos en el pasado con el Real Madrid.

