Antonio Cordón plantea una renovación completa de la portería del Sevilla FC

Con el margen tan estrecho para movimientos en el mercado que tiene Antonio Cordón, el director deportivo está apuntando lo más alto posible. Es consciente de que en un solo verano no puede solucionar todos los problemas que lleva arrastrando el Sevilla desde hace varios años, pero sí que parece dispuesto a darle el mayor transformación posible a una plantilla con margen de crecimiento pese todo lo que cuesta salarialmente. Una de las posiciones más baratas y a su vez sencillamente mejorable es la portería. A Álvaro Fernández ya se le ha comunicado que se busque destino, mientras que por Nyland se espera alguna oferta, según informó Canal Sur Radio, con un año más de contrato firmado por el noruego.

Cordón ha analizado la portería junto a Matías Almeyda y ninguno de los dos porteros le da garantías suficientes, aunque si no llegase una propuesta por Nyland, el portero seguiría con su vitola de titular, mientras esperaría su turno en el banquillo Alberto Flores, al que se le quiere abrir las puertas del primer equipo de una vez por todas. El temor del canterano es que finalmente se firme a alguien y no salga Nyland, por lo que desea tener garantías de que no se quedará como tercer portero de forma residual cortando su progresión. En este Sevilla repleto de canteranos es una solución lógica el contar con un joven como Alberto, quien ha demostrado que el Sevilla Atlético se le queda pequeño. Más compleja es la situación de Álvaro, con dos años más firmados recientemente. Se le busca una cesión, siendo Segunda división, donde fue portero menos goleado hace dos temporadas, el destino más lógico para el riojano.

Y si los sevillistas terminan acudiendo al mercado en la búsqueda de un portero que ofrezca garantías, el director deportivo ha explorado el mercado de hombres libres, justamente desde donde llegaron las dos últimas adquisiciones del club de Nervión para su portería, y también el de cedidos, con más dudas en este segundo punto, puesto que da miedo cualquier joven que esté por hacer. Karl Hein, portero estonio del Arsenal, fue ofrecido por una cifra simbólica tras pasar un año cedido en el Valladolid. A sus 23 años sigue siendo una apuesta de los ingleses sin sitio en su plantilla. El perfil de Cordón es más contrastado.

Al igual que Almeyda ha detectado una necesidad importante de firmar para el centro de la defensa, el director deportivo espera que se pueda mejorar en la portería. Dos salidas no sencillas porque se trata de dos porteros con escaso mercado y siempre unos destinos con peor nivel que los sevillistas. Existen otras prioridades en la plantilla y el director deportivo simplemente anda pulsando posibilidades. Algunas más reales que otras. Si puede renovar la portería al completo, no lo dudará un solo segundo.

