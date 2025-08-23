Almeyda y las críticas a Carmona por no aceptar irse al Forest: «Si el jugador se queda en el lugar que ama, el mensaje es al revés»

Ha comparecido Matías Almeyda, entrenador del Sevilla FC, ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro de este próximo lunes, a partir de las 21.30 horas, frente al Getafe, correspondiente a la segunda jornada de LaLiga 25-26. Además de ser cuestionado por el partido y por los jugadores, en materia de inscripciones, de los que podrá disponer para el choque ante los de Bordalás, que también tiene muchos problemas con las altas de sus nuevos jugadores, el entrenador argentino fue cuestionado por las críticas que está recibiendo José Ángel Carmona por algún sector de la afición sevillista por no haber aceptado la propuesta del Nottingham Forest, que tenía muy avanzada la negociación de su traspaso con el club sevillista.

En este sentido, sobre si esas críticas o esas amenazas de pitadas en los partidos en el Sánchez-Pizjuán, como será el del lunes, afectarán al canterano de Nervión, Almeyda fue muy claro y dijo que «yo creo que no. Si un futbolista desea quedarse en el lugar que ama, creo que el mensaje es al revés. Pero es difícil contentar a todo el mundo. Necesitamos estar juntos y tener esa energía para exigir a nuestros futbolistas que den lo máximo. Estamos en una situación en la que debemos remar para el mismo lado, sin excusas, y buscando que nuestros jugadores rinda al máximo por cuestión de resultados, por la entrega hacia la afición. Me enfoco en que los futbolistas estén tranquilos».

En cuanto a la posible salida del futbolista de El Viso del Alcor, Almeyda comentó que «no he hablado con él. Yo entreno día a día con los jugadores que están y cuando hay algún movimiento como pasó con Badé se confirma que se marchará. Mientras tanto, me centro en preparar lo mejor posible el siguiente partido, que lo tenemos muy cerca».

También fue preguntado por cómo está viendo en el día a día a Juanlu, cuyo traspaso al Nápoles sigue sin concretarse y el lateral de Montequinto sigue trabajando a sus órdenes: «Al haber sido jugador, siempre que hay rumores o acercamientos, es normal que los futbolistas piensen cosas. Trato de minimizar, no profundizar sobre el tema. Mientras no se concrete, son futbolistas del Sevilla. Tratamos de darle confianza, corregir cosas. No mucho más», contestó el entrenador azuleño.

Por último, en cuanto a los posibles fichajes para cubrir, de momento la baja de Badé, Almeyda dijo que «Sólo se ha marchado un futbolista, y después hay otros jugadores que son más jóvenes y que tienen menos experiencia, que les estamos dando la oportunidad. Yo soy de la opinión de no traer por traer, sino fichar a jugadores que mejoren lo que hay. Por eso me enfoco en los que están y en dar confianza a los que hay. Si viene alguien para mejorar, perfecto. Pero no me gusta traer por traer. Somos de dar confianza y trataremos de ser competitivos con los mejores jugadores que tenemos», sentenció el entrenador del Sevilla.