Albiol 'bendice' el fichaje de Juanlu por el Nápoles: «Es un paso adelante para él»

Juanlu, en el entrenamiento de este viernes, penúltimo antes del viaje del Sevilla para jugar ante el Toulouse

Juanlu Sánchez sigue siendo futbolista del Sevilla FC. El futbolista de Montequinto tiene apalabradas sus condiciones personales con el Nápoles, club en el que el entrenador, Antonio Conte, es el principal valedor para que se produzca el fichaje. El problema es que el conjunto partenopeo no colma aún las peticiones sevillistas para dejar marchar a su lateral derecho canterano. Ahí apareció el Wolverhampton poniendo encima de la mesa del Sevilla una cifra y unas condiciones que sí convencían al club de Nervión para traspasar a su futbolista, que se niega a ir a la Premier League.

Así que mientras este culebrón termina por desenredarse, Juanlu sigue entrenándose a las órdenes de Matías Almeyda en la ciudad deportiva Cisneros Palacios en una pretemporada en la que también ha participado en algunos encuentros de preparación, como por ejemplo el disputado en Gelsenkirchen ante el Schalke 04. Es verdad que su ausencia en el último duelo, el Trofeo Antonio Puerta ante el Al-Qadsiah, alimentó los rumores de que su marcha podía estar ya próxima a producirse, pero nada más lejos de la realidad.

Mientras, un futbolista de la experiencia de Raúl Albiol ha 'bendecido' el fichaje de Juanlu por el Nápoles. El central valenciano militó en el conjunto napolitano entre 2013 y 2019, ganando una Copa de Italia y una Supercopa, y, en declaraciones a Radio Goal, ha comentado que «Juanlu es un buen jugador y tiene una condición física excepcional. Nápoles es un paso adelante para él».

Ahora está por ver qué ocurre con Juanlu de cara al último duelo de la pretemporada que el Sevilla disputará pasado mañana domingo en Toulouse ante el conjunto local de la Ligue 1, si Almeyda lo incluye en la lista de expedicionarios o no, y, si lo hiciera, si le dará minutos o no.