Nuevos balones, patrocinadores y sistemas de competición: ASOBAL afronta el reto de reflotar el balonmano español

La Liga NEXUS ASOBAL ha celebrado este martes su presentación oficial en la Fundación Pons, en un acto presidido por Servando Revuelta, presidente de la asociación, quien expuso las principales líneas estratégicas de la temporada. Innovación, sostenibilidad y cercanía a la afición serán los tres valores que guiarán el crecimiento de la competición, que dará comienzo en apenas cuatro días.

El evento, enmarcado en el Sponsor Day ASOBAL, reafirmó el compromiso de la organización con el desarrollo del balonmano profesional en España y con la construcción de un modelo que beneficie a clubes, jugadores, patrocinadores y aficionados. Revuelta subrayó que la organización «quiere hacer más grande al balonmano español», en un curso que promete emoción y competitividad.

La jornada contó con la presentación de Antonio García, histórico capitán del Fraikin Granollers, elegido como nuevo representante de ASOBAL tras su retirada al final de la pasada campaña. El MVP y Mejor Lateral Izquierdo de la última temporada recibió una cálida despedida en todos los pabellones y ahora se incorpora como figura institucional de la liga.

La ASOBAL también mostró su apuesta por nuevas vías de conexión con los seguidores. La aplicación ASOBAL Fantasy, suma ya más de 6.000 usuarios, de los cuales un 40% juega a diario. Además, se ha anunciado una colaboración con Panini, que lanzará colecciones de cromos de la competición. El objetivo, según la organización, es llegar a las nuevas generaciones a través de formatos tanto tradicionales como digitales.

Otro de los cambios visibles en esta temporada será la llegada de los balones Kipsta, fruto de un acuerdo con Decathlon, que sustituirán a los Hummel del curso pasado.

Un formato más abierto y competitivo

El dominio del FC Barcelona en la última década ha llevado a la ASOBAL a estudiar una reforma del sistema de competición. Revuelta adelantó que se trabaja en un modelo híbrido con play-offs, que permitiría aumentar el interés y ofrecer más opciones de éxito a los equipos más modestos, los cuales tendrían más opciones a ganar a equipos grandes en un partido único.

La liga arranca además con nuevo nombre y socio estratégico. Nexus Energía se convierte en patrocinador principal del campeonato, con el doble objetivo de reforzar la visibilidad del balonmano y de establecer un plan de colaboración con los clubes para impulsar su sostenibilidad.

🤾‍♂️ @DecathlonEspana, parte y protagonista de la Liga @NexusEnergia ASOBAL 25/26



⚽️ La marca estrena condición de main partner deportivo y proveedor del nuevo balón de la competición: el Kipsta HB900



🎙️ Eduardo Malo, director comercial de @DecathlonEspana, repasa el proyecto pic.twitter.com/9ktLgFO9vG — ASOBAL (@ASOBAL) September 8, 2025

La ASOBAL destacó también la buena respuesta de la afición: «la mitad de los pabellones de la liga se han llenado durante esta temporada», un dato que refleja el interés creciente por la competición, aunque recalca que «todavía queda mucho por mejorar».