La nueva aventura empresarial de Lydia Valentín: una asesoría personalizada de halterofilia

Esta mañana ha tenido lugar en la sede del Comité Olímpico Español (COE) en Madrid el acto de presentación de la plataforma digital HERA, el último proyecto de Lydia Valentín. Acompañada por el presidente Alejandro Blanco, la medallista olímpica ha querido compartir sus motivaciones con exhaustividad, o diafanidad, aunque también con pausa y dulzura.

Valentín, Campeona Olímpica, del Mundo y de Europa y reconocida por la Federación Internacional de Halterofilia (IWF) como la Mejor Levantadora del Mundo en 2017 y 2018, se ha mostrado ambiciosa: «Si quieres entrenar dos días, HERA es para ti. Si quieres entrenar cuatro días, HERA es para ti. Si quieres competir en campeonatos nacionales, HERA es para ti. Si quieres entrenar en tu garaje, HERA es para ti. HERA va dirigida a todas las personas que quieran aprender a practicar la halterofilia».

Bajo el eslogan 'Sigue mi método. Entrena conmigo', Valentín ofrece y acompaña planificaciones específicamente diseñadas para cada cual, para mejorar su fuerza, su técnica y su confianza, una suerte de asesoría y descubrimiento con base en su amplia experiencia profesional. La plataforma también cuenta con infinidad de vídeos técnicos e ilustrativos, así como con un total de tres planes: bronce, plata y oro, de 35, 55 y 150 euros al mes, respectivamente.

El plan de oro está diseñado para quienes buscan una rutina de entrenamiento totalmente personalizada, adaptada a sus objetivos, nivel y circunstancias. Solo estarán disponibles cinco plazas, y Valentín seleccionará personalmente a los perfiles que mejor encajen con este acompañamiento individualizado, según se puede leer en el portal web de la iniciativa.

Valentín no ha querido escatimar en agradecimientos, al cierre de los micrófonos. De entre familiares, amigos y patrocinadores, ha destacado especialmente al susodicho presidente del COE Alejandro Blanco, quien también se ha dirigido con afecto hacia ella.