Las Noches de sábado llenan de luz y sonido el Hipódromo de Madrid

Hoy, podrás volver a disfrutar de Las Noches de sábado del Hipódromo, en las que se ofrece la oferta nocturna más exclusiva de la capital. Adéntrate en uno de los mejores ambientes de Madrid, y disfruta de una experiencia llena de espectáculo, música y gastronomía. Un evento con los ingredientes perfectos para una noche inolvidable: la adrenalina de las carreras de purasangres a pie de pista, lo mejor del pop y rock de los ochenta con bandas de música en directo, y una oferta gastronómica salvaje para hacer de tus noches de sábado las mejores del verano.

Las puertas del recinto estarán abiertas desde las nueve, siendo la primera carrera a las 22:10 horas, en la pista de arena, y los conciertos comenzarán a partir de las 23:30 horas, en el jardín norte.

La jornada - Pista de arena y fibra

La noche comenzará a las 22.10 horas con la primera carrera, el Premio Familia Alonso - Memorial Marcos Alonso Peña, (Reclamar ),(Made in Spain) reservada a Amazonas y Gentlemen, para caballos y yeguas de cuatro años en adelante, a vender en 5.000€, 8.000€ y 11.000€ . Cuatro participantes en los 2.400 metros de recorrido. El que más me gusta es Cham's Pride, está corriendo de forma aceptable y en su última carrera llegó tercero. Creo que en esta compañía sobresale y va a ser mi principal candidato a la victoria. Anaz siempre es rumor y aquí va a tener una muy buena oportunidad de mostrarse.

En segundo lugar se disputará el Premio Inge Drews, (Reclamar) (Made in Spain) reservado a Amazonas, para caballos y yeguas de cuatro años en adelante, a vender en 5.000€, 8.000€ y 11.000€. Cinco aspirantes a la victoria, 1.800 metros de recorrido. Me gusta mucho Mauro, es el de mayor valor y no lo ha hecho nada mal en la arena, pero su mayór hándicap es que lleva mucho tiempo sin correr, pero de todas formas va a ser mi favorito. Como principales rivales veo a Adaaylight Dancer y Star of Bengal, que se lo pondrán muy complicado.

Cerrará la jornada el Premio Valiant Blue, (Reclamar), (Made in Spain), reservado a Aprendices y Jinetes Profesionales no ganadores de 12 carreras desde el 1 de septiembre de 2022. Para potros y potrancas de tres, a vender en 6.000€, 9.000€ y 12.000€. Siete candidatos al triunfo, partirán desde el poste de los 1.200 metros. Ayala lleva tres terceros seguidos y está deseando pasar por ganadores, además lleva un descargo que puede ser determinante. Teymur no termina de despuntar, pero aquí va a tener una muy buena oportunidad para reivindicarse. Fortunato y Globalization, no andarán muy lejos.

Música de los 80

La fórmula que siempre ha dado resultado es una música pop rock en torno a los años 80, 90. La música potencia el atractivo de las noches, así como el consumo en gastronomía.

Los sábados, al ser solamente tres carreras de caballos, la música pasa a tener más peso y por este motivo se hace una apuesta por conciertos de formato medio con bandas o grupos de mayor relevancia. Hoy es el turno del Grupo Pop 80'S.

Gran experiencia gastronómica

Otro de los grandes atractivos durante estas jornadas veraniegas será la oferta gastronómica. Te contamos todas las posibilidades que tienes para venir a cenar al hipódromo:

Se ha reunido una gran selección de Foodtrucks, repartidos por todo el recinto del hipódromo para ofrecerte una gran variedad gastronómica que va desde la más sofisticada hamburguesa a los imprescindibles, como son los bocadillos de jamón.

Villa Panthera, situada en el anfiteatro del hipódromo, un oasis gastronómico en el que se fusionará el exotismo del Lejano Oriente con el calor de Hispanoamérica. La carta está a cargo del cocinero peruano Luis Arévalo, uno de los pioneros de la comida nikkei en España. A medianoche, Panthera nos mostrará su lado más salvaje y se transformará en club para beber y bailar al son de ritmos tribales y latinos. Además de su restaurante, Villa Panthera también incluirá una zona gastro gourmet con foodtrucks y un Champagne Bar Clicquot.

A pie de pista, desde el restaurante Calor by Ramón Freixa, se podrá disfrutar de las carreras de purasangres más cerca que nunca mientras se deleita de una cocina de autor. El menú contará con la impronta del prestigioso chef catalán con dos estrellas Michelin y tres soles Repsol, Ramón Freixa, un auténtico especialista que combina las técnicas más vanguardistas con los sabores y referencias a la cocina tradicional.

La mítica Casa Suecia en la que los grandes intelectuales del siglo XX se reunían, se traslada también al Hipódromo de Madrid durante las noches veraniegas. Situada en el palco sur, frente a la línea de meta y alejada del calor y bullicio de la capital, esta terraza estará abierta al público para que los aficionados a las carreras disfruten de las mejores vistas de la capital, cócteles y combinados.

Para vivir la experiencia de las carreras de caballos más exclusiva también se puede reservar una entrada Premium y vivir toda la emoción desde los palcos VIP con open bar durante la jornada de carreras, y unas vistas inigualables.

Retransmisión de Las Carreras

La retransmisión de las carreras de caballos del Hipódromo de Madrid se puede disfrutar en Movistar +. El programa LAS CARRERAS se emite en exclusiva a través de los canales de Deportes por M+ (dial 53 y sus multis).

Además, el canal #Vamos por M+ (dial 8), exclusivo también de Movistar Plus+, ofrece durante la semana distintos contenidos relacionados con las carreras de caballos como redifusiones y avances de las próximas jornadas. Junto a ello, cada jornada incluirá en su parrilla un programa de una hora de duración en el que podrán seguirse la 4ª y la 5ª carrera, así como un resumen del resto.

Acceso al Hipódromo

En el recinto existen más de 2.000 plazas de parking gratis, y autobuses también gratuitos con salida desde las 10:30 h. cada 20 minutos a modo de lanzadera desde el Paseo Moret en Moncloa. (Si los acontecimientos de la capital no permiten la salida desde ese punto, se traslada a Avda. de la Complutense, frente al metro Ciudad Universitaria).

ABC pronostica:

1ª CARRERA: (3) Cham's Pride - (2) Anaz - (4) Izamal

2ª CARRERA: (4) Mauro - (1) Aadaylight Dancer - (5) Star of Bengal

3ª CARRERA: (1) Ayala - (3) Teymur - (2) Fortunato

Más temas:

ABC

Caballos

Hipódromos

Carreras