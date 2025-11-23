Nicolás Vallejo-Nájera: «Mbappé no me apasionaba, pero me ha seducido con su esfuerzo»

-¿Qué peso tiene el deporte en su vida?

-El deporte es fundamental. Me obligo varias horas a practicarlo. Practico yoga desde hace 20 años, boxeo, bicicleta y vela. Tengo mi 'rutinoterapia'. Consiste en levantarme al salir el sol, desayunar saludable y hacer hasta ... tres horas de ejercicio. El deporte es muy importante a nivel personal y, ahora, también profesional, al hacerme cargo de la presidencia del Badajoz.

-¿Y cómo le dio por meterse en ese lío de dirigir un club?

-Me gustan los líos. Llevo un año y medio como vicepresidente y conozco un poco el funcionamiento, aunque no me resultaba demasiado atractivo por una cuestión logística, pero surgió. Me lo he tomado como un reto importante.

-¿Sigue muy de cerca, aún en la distancia, al Real Madrid?

-No sólo al primer equipo. Cuando estoy en España voy al Bernabéu. Siempre he tenido muy buenas relaciones con el club, a nivel personal e institucional. Lo sigo desde que tengo uso de razón. Antes, iba a ver al Castilla, a la Quinta del Buitre que ahora se han convertido en amigos, sobre todo Míchel. Me llevo bien con algunos jugadores, incluso he llegado a estar en aquellas fiestas de los galácticos, que eran muy divertidas.

-¿Y le ilusiona esta nueva etapa con Xabi Alonso al frente?

-El Madrid siempre ilusiona. Ha hecho tanto en los últimos años… es una institución a nivel mundial. Es el club más importante del mundo y todo apunta a que no va a dejar de serlo, a pesar de no estar al nivel que tiene que estar.

-Oiga, que van ustedes líderes y en el top 8 de la Champions, ¿qué más quiere?

-Ya, pero tienes un empate en Vallecas y pierdes contra el Liverpool, uno de los mejores equipos del mundo y es un drama. El Madrid puede ser el mejor del mundo, pero los jugadores son seres humanos.

-No sé yo si se va a mostrar igual de comprensivo con sus jugadores del Badajoz.

-Pasa igual en otras categorías de fútbol. El año pasado, encajamos un gol en el último minuto y nos impidió ascender. Un gol. Yo entiendo que el fútbol también es eso.

-¿Va a ascender el Badajoz?

-Es el objetivo, pero para eso tenemos que luchar todos juntos y eso no está pasando. No estamos todos en el mismo barco.

-¿Quién se ha bajado del barco?

-Estoy sorprendido por la relación con el Ayuntamiento. A mi primer partido, invité de forma institucional y también intentando llegar a él por mediadores al alcalde y ni contestó. Y me enteré que estuvo en el estadio y no vino ni a saludar. Me pareció un mal gesto. Dejaron un asiento vacío en el palco. Esa es la relación que hay y que quiero arreglar.

-Pasa largos períodos en Miami, ¿cómo se ve el deporte español allí?

-Ha cambiado mucho. Hemos pasado de ser conocidos por los toros y la paella a serlo, por ejemplo, por el Real Madrid. Es un embajador de España excepcional. En el Mundialito, el equipo llenó un estadio que sólo se llena en la Superbowl.

-¿Sólo el Madrid? Pues Tebas se quería llevar allí al Barça y al Villarreal

-A ver, el Barcelona también arrastra lo suyo entre la población latina, pero no tanto como el Madrid.

-No me creo que no se haya acercado a saludar a Messi, viviendo en la misma ciudad.

-Me encanta Messi y me gusta lo que refleja como persona. Pero mi hijo, que es el que me ha devuelto la pasión por el fútbol, nunca me ha pedido conocerlo. Sí me ha pedido conocer a Cristiano, pero no ha mostrado interés por Leo.

-Con permiso del peque, ¿a qué futbolista admira el padre?

-A Mbappé. No me apasionaba, no me interesaba si lo fichaba el Madrid. Pero me ha seducido con su calidad, su esfuerzo y creo que va a hacer historia en el Real Madrid.

-¿Y su deportista fetiche?

-Ángel Nieto.

-A unos meses de la disputa del Mundial, ¿se habla del tema y del favoritismo de España?

-Honestamente, no se habla mucho del Mundial. Creo que no entienden la magnitud del evento, ni de esa condición de favorita de España. El americano es muy de su deporte. Y es verdad que aquí se ha celebrado un Mundial de Clubes, pero quizás no ha tenido todo el impacto que debía tener.

-Entre usted y yo, ¿qué cree que le diría Florentino Pérez sobre su nuevo rol presidencial?

-Tengo la suerte de conocerle. Estoy seguro de que me tiene afecto y creo que, lo primero que me diría es '¿estás loco?'. Me diría que este es un mundo en el que hay mucho detrás de la pelota. Y no es lo mismo ser presidente del Real Madrid, que es uno de los cargos más importantes del mundo, que presidir el Badajoz que, a día de hoy, no es uno de los más importantes. Algo de eso me diría.

-Pero se lo diría sin acritud.

-Me apoyaría, seguro, sabiendo que todo esto es un lío pero que yo estoy acostumbrado a navegar en aguas revueltas.

-¿Ya sabe qué le va a decir cuando vaya al palco y le pregunte qué propósito tiene?

-Que me he propuesto devolver la grandeza al club y a la ciudad, a nivel mundial. En el club tenemos 27 equipos: un juvenil maravilloso, una gran cantera, el femenino. Y todo eso que hay detrás, es lo que yo quiero dar a conocer en España y en el mundo. Lo estoy afrontando con muchas ganas e ilusión. Y aunque el ascenso sea un objetivo prioritario para algunos, para mí no lo es porque no depende de mí.