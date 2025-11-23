Suscribete a
ABC Premium

Hinchas

Nicolás Vallejo-Nájera: «Mbappé no me apasionaba, pero me ha seducido con su esfuerzo»

Este madrileño de 53 años es, sobre todo, un tipo sin complejos. Convencido de que la ilusión mueve proyectos, igual organiza un evento que se pone a dirigir el Badajoz. Ambicioso y transparente, no está por la labor de cambiar

Iñaki Gabilondo: «Lo siento por Xabi Alonso, pero el Real Madrid lleva mucho tiempo jugando muy mal»

Nicolás Vallejo-Nájera, en el estadio Bernabéu
Nicolás Vallejo-Nájera, en el estadio Bernabéu ABC
María José Hostalrich

María José Hostalrich

Esta funcionalidad es sólo para registrados

-¿Qué peso tiene el deporte en su vida?

-El deporte es fundamental. Me obligo varias horas a practicarlo. Practico yoga desde hace 20 años, boxeo, bicicleta y vela. Tengo mi 'rutinoterapia'. Consiste en levantarme al salir el sol, desayunar saludable y hacer hasta ... tres horas de ejercicio. El deporte es muy importante a nivel personal y, ahora, también profesional, al hacerme cargo de la presidencia del Badajoz.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app