El Newcastle castiga el 'plan b' del Athletic en Champions

El Athletic de Bilbao se ha ido de vacío este miércoles de St. James' Park. Una cita compleja, pues los leones la afrontaban con una plantilla en cuadro, en la que el Newcastle ha hecho valer su efectividad para llevarse los tres puntos. Más ... allá del 2-0 final, el equipo de Ernesto Valverde se ha mantenido en el partido con un once conformado en su mayoría por suplentes y con buenas aportaciones de varios jugadores del filial como Selton Sánchez, a los que tuvo que recurrir Valverde para poder completar la lista para la cuarta jornada de Champions ante la ristra de lesionados.

Los menos habituales han salido a plantar cara ante las 'urracas'. El 'txingurri' solo contaba con cuatro jugadores del equipo titular. Las bajas de los hermanos Williams, Ohian Sancet o Guruzeta, que se ha caído de la convocatoria poco antes del partido por un virus gripal, obligaban a experimentar con Unai Gómez de nueve o Mikel Vesga en la mediapunta. El primero ha sido el más activo de los leones en ataque, aunque con más tesón que puntería, llegando a mandar un balón al palo en la primera parte.

Poco antes, Burn, ídolo local, había adelantado al Newcastle. El lateral izquierdo, que de niño dejó de lado su posición de portero tras perder uno de los dedos de la mano en un accidente, aprovechó sus más de dos metros para rematar de cabeza un buen centro a balón parado, dándole una rosca imparable para Unai Simón. El buen acierto de los ingleses en la estrategia, secaba la efervescencia inicial del Athletic, que tuvo otra ocasión clara para empatar antes del descanso en las botas de Adama Boiro, con un zapatazo que se estrelló en el palo.

El partido llegaba abierto a la segunda parte, pero el Newcastle aprovechó su primer acercamiento tras el reinicio para dar tranquilidad a los suyos. Joelinton remató de nuevo de cabeza un centro lateral, ante la mirada pasiva de Paredes y Vivian. Solo la frescura de los canteranos debutantes, Selton y Hierro, logró igualar la superioridad física y el fondo de banquillo del Newcastle, que este año se ha gastado cerca de 300 millones de euros en fichajes (el Athletic, con su especial política para firmar jugadores, 22 millones).