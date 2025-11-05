Suscribete a
ABC Premium

El Newcastle castiga el 'plan b' del Athletic en Champions

El equipo de Valverde, plagado de bajas, no logra superar la efectividad inglesa y cae 2-0

El Athletic se estrena en Champions ante un débil Qarabag

Unai Gómez se lamenta tras mandar un balón al palo ante el Newcastle
Unai Gómez se lamenta tras mandar un balón al palo ante el Newcastle AFP
Gerard Bono

Gerard Bono

Bilbao

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Athletic de Bilbao se ha ido de vacío este miércoles de St. James' Park. Una cita compleja, pues los leones la afrontaban con una plantilla en cuadro, en la que el Newcastle ha hecho valer su efectividad para llevarse los tres puntos. Más ... allá del 2-0 final, el equipo de Ernesto Valverde se ha mantenido en el partido con un once conformado en su mayoría por suplentes y con buenas aportaciones de varios jugadores del filial como Selton Sánchez, a los que tuvo que recurrir Valverde para poder completar la lista para la cuarta jornada de Champions ante la ristra de lesionados.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app