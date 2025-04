Nadal: «El tenis lo echo de menos cero»

Agradecido por un reconocimiento que va más allá de su deporte, Rafa Nadal explicó este lunes en rueda de prensa lo mucho que significa para él el premio Icono del Deporte que le entregaron en la 25ª edición de los Premios Laureus. «Es muy especial. Estaba delante de muchos deportistas a los que he visto por televisión y estaban haciendo un reconocimiento a toda mi carrera. Seguramente sea el último Laureus que consiga, así que tiene un significado muy especial».

Han pasado cinco meses desde su último partido profesional, aquel duelo ingrato en la Copa Davis de Málaga en la que cerró una etapa que, según explica, se ha prolongado durante 25 años, pues la inició con solo diez cuando empezó a entrenar en su Manacor natal. Y si algo tiene claro es que tomó la decisión adecuada al retirarse. Al punto que, asegura, no echa de menos el tenis. «Lo echo de menos cero. No porque terminara ni cansado del tenis ni peleado con él. Todo lo contrario. Acabé feliz y si hubiera podido, seguiría jugando. Me encantaba lo que hacía, pero cerré esa etapa. Me di cuenta de que no podía. Por eso tarde tanto en tomar la decisión, porque quería estar seguro de que era la adecuada. Me di el tiempo prudencial que necesitaba para entender si aún tenía opciones de competir. Cuando entendí que mi cuerpo no se iba a recuperar, tomé la decisión de parar. Terminé con la tranquilidad de que di todo lo que tenía dentro de mi cuerpo».

Sobre el futuro, asegura que necesita tiempo para decidir qué hacer dentro del mundo del tenis, más allá de seguir implicado en su Academia. No descarta ser en un futuro el capitán español en la Copa Davis. O incluso dirigir alguno de los torneos españoles. Pero no cree que lo haga a corto plazo: «Soy un apasionado del deporte. Tengo que marcar un camino a seguir y me tengo que preparar para lo que viene. No sé lo que puede suceder. Obviamente puedo ser un candidato a ser el capitán, pero se tienen que dar una serie de circunstancias. Tiene que pasar tiempo. No digo que no, pero dentro de unos años».

Por último, incidió en la educación recibida como fundamental a la hora de valorar el éxito de su carrera. No hay mucho que el Rafa de 38 años le quiera decir al adolescente que empezaba a dar raquetazos: «Creo que no le ha ido mal. Más allá de las palabras. Los ejemplos no tienen que ser excepcionales. Pueden ser la gente que tienes alrededor. Y yo los he tenido muy buenos. Me han guiado con su forma de proceder. He tenido la suerte de tener un ambiente positivo que me ha dado la estabilidad necesaria, con unos valores adecuados para desarrollar mi carrera con total naturalidad. Viviendo las cosas sin grandes alardes cuando las cosas funcionaban muy bien y sin grandes dramas cuando no iban tan bien. Así se ha construido una carrera ,más larga y exitosa de lo que podía imaginar».