El 'murciano' que impulsa al Jimbee Cartagena

Eduardo Sao Thiago Lentz, más conocido por el sobrenombre deportivo de 'Duda', es un murciano de Florianópolis. Nacido en esta localidad del estado de Santa Catarina, al sur de Brasil, su trayectoria deportiva en España, sobre todo en la ciudad de las marineras y ... los pasteles de carne defendiendo los colores de ElPozo Murcia, le valió la doble nacionalidad. Su salida de aquel club fue un auténtico choque para los aficionados del fútbol sala, pues después de varias temporadas como jugador, repartidas en dos etapas, y 17 años como técnico, Duda era parte del escudo. Pero como nada es eterno, pese a que había aupado al conjunto murciano al primer plano de este deporte y multiplicado los trofeos de unas vitrinas hasta su llegada discretas, encadenar varias campañas rozando los títulos pero dejándolos escapar entre los dedos obligó al entrenador a hacer las maletas en verano de 2018. Primero para dirigir durante un curso al Al-Yarmouk de Kuwait y después para una breve aventura en Italia, al timón del Real Rieti. Sin embargo, no tardó en volver a ser reclamado en España, donde su nombre y sus vínculos con el país seguían intactos. La oferta de Jimbee Cartagena, un atractivo proyecto cerca de casa, fue irrechazable, y en su banquillo cumple ya cuatro años trabajando para colocar al equipo entre los grandes.

«Cuando me fichan lo que quieren de mí es una estabilidad, hacer crecer el juego del equipo y que el club crezca. Y eso es lo que estamos intentando», explica a ABC mientras recorre, un día más, los 40 minutos de viaje por carretera entre Murcia y Cartagena.

Disfrutando del proceso

«Es un trabajo largo y difícil, con rivales muy buenos y hay que seguir luchando», explica al tiempo que recalca que está difrutando el proceso. «A veces en el deporte, tanto entrenadores, jugadores, directivos como aficionados somos muy exigentes, pero estamos construyendo poco a poco, y cada temporada hay que conseguir dar de verdad ese salto adelante en las competiciones para que el proyecto siga ilusionando y siga creciendo».

La siguiente oportunidad de tocar metal es justo este fin de semana, en la Copa de España en Granada. «El equipo está super motivado e ilusionado por hacer un buen papel en esta competición que atrae las miradas de todo el mundo», confiesa el técnico. La caprichosa fortuna quiso que la andadura del Jimbee Cartagena comience hoy precisamente ante ElPozo.

Un duelo muy especial

«Es un partido especial para mí, pero por ser un derbi. Cuando preparas un partido no piensas si has trabajado allí. Juegas contra las personas que están ahora, no contra el escudo. Yo no quiero hacer daño e ElPozo, pero quiero ganar. Somos profesionales y nos debemos a nuestro club».

Pese a su actual destino tras toda una vida en ElPozo, el hispano-brasileño nunca ha tenido ningun problema: «¡Para nada! Vivo en Murcia, tengo mi casa ahí, mi mujer que es funcionaria trabaja allí, el colegio… me tratan muy bien. Jamás me han dicho nada en la calle por ser entrenador del Jimbee Cartagena. Ahora vivo con la ilusión de poner a mi equipo lo más alto posible en el fútbol sala». Eso sí, preguntado por la duradera sequía de su rival, Duda prefiere no opinar. «No soy el indicado, les respeto mucho. Han llegado a varias finales estos años, pero es que es muy difícil ganar títulos. Para El Pozo y para todos. En Granada todos queremos estar en la final, pero hay que empezar por el partido que te ha tocado primero, no hay otra».