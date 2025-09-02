El Mundial pierde a una de sus estrellas: Gabby Thomas, baja por lesión

Gabby Thomas no estará en Tokio. La triple campeona olímpica anunció este martes que una lesión en el tendón de Aquiles la aparta del Mundial de atletismo (13-21 de septiembre), un golpe inesperado para el equipo estadounidense que dominó con holgura en París hace apenas un año.

La velocista de 28 años explicó que arrastra dolores desde mayo y que el problema se agravó en julio, poco después de las pruebas nacionales donde consiguió a duras penas su billete para los 200 metros. Allí fue tercera con 22.20, una milésima por delante del cuarto puesto que la hubiera dejado fuera. Desde entonces no ha vuelto a competir.

En un comunicado, Thomas asumió la decisión: «Es duro, sé que algunos fans se decepcionarán, pero he aprendido que está bien ser humana y priorizar la salud». Más tarde, en redes sociales, añadió un mensaje de ánimo a sus compañeras de selección y dejó un guiño al futuro: «Deseo lo mejor al equipo de Estados Unidos. Estoy deseando volver a correr contra las mejores del mundo. Hasta pronto».

La ausencia de Thomas no solo abre un vacío en las aspiraciones de Estados Unidos, también despeja el horizonte para rivales directas como la caribeña Julien Alfred. La velocista de Santa Lucía, campeona olímpica de 100 m y segunda en el 200 de París, llega a Tokio como la más rápida del año y ahora con un camino menos empinado hacia un posible doblete.

Para Thomas, la renuncia supone un paréntesis forzoso en una trayectoria marcada por su ambición competitiva. «Como atleta siempre quiero dar el máximo, pero a veces no hay nada que hacer y hay que pensar a largo plazo», reconoció.