Las mujeres siguen eligiendo el baloncesto

El baloncesto sigue en lo más alto. Un año más, se confirma como el deporte con más mujeres federadas en España. Ni el auge del fútbol, ni el empuje institucional, ni los focos mediáticos han conseguido desbancarlo. Al contrario: la distancia entre ambos se ensancha. ... En 2024, el baloncesto femenino sumó más de 19.000 nuevas licencias -un aumento del 12% respecto al año anterior- y rebasó la barrera de las 157.000 federadas. El fútbol, aunque consolida su segunda posición, frena su ritmo: crece apenas un 1,84% y se queda en 109.874 licencias. El impulso de los últimos años se debilita. La hegemonía del baloncesto, en cambio, se afianza.

Ese dato es uno de los principales indicadores recogidos en la Memoria Anual sobre deporte federado y de alta competición correspondiente a 2024, publicada este mes de julio por el Consejo Superior de Deportes. El informe ofrece una radiografía nítida del rumbo que toma el deporte español y revela, a nivel general, un ligero descenso en el número total de licencias: una caída del 0,24%, que sitúa la cifra global en 4,31 millones, frente a los 4,32 del año anterior.

«Estamos muy satisfechos del número de licencias», cuenta a este periódico Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de baloncesto. «En el caso de las femeninas consolida, de forma muy notoria, a nuestro deporte como la opción preferida de las mujeres españolas. Estos números indican dos variables que me gustaría destacar, la primera es que estamos haciendo bien nuestra labor de acercar al baloncesto a quienes todavía no lo conocen. Personas que, cuando se acercan a este deporte, y a sus valores, se quedan en él. Y la segunda es que somos un deporte que gusta a las mujeres, que conecta con su sensibilidad, no sólo por lo que tiene de práctica física o por sus hábitos saludables, sino por su capacidad para transformar la sociedad y hacer un mundo mejor».

Desde que en 2007 comenzaron a publicarse los datos de licencias deportivas desglosados por sexo, el baloncesto ha ocupado con firmeza el lugar de honor entre las mujeres. Nunca ha cedido el trono. Lo que sí ha cambiado, con el paso de los años, son los deportes que han intentado arrebatárselo: primero fue el golf, después el voleibol, más tarde los deportes de montaña. En la última década, la irrupción del fútbol ha sido la más sonora.

Con el impulso de una selección campeona, el respaldo institucional y el hecho de convertirse en la primera disciplina de mujeres con una liga profesional, el fútbol ha dejado de ser un deporte considerado 'poco femenino' y ha empezado a ganarse el interés de miles de chicas. En 2007 era el noveno deporte con más licencias de ese género, apenas por encima de las 25.000. Hoy es el segundo, con más de 100.000, y ha crecido un 56% solo en el último decenio.

Evolución de las licencias deportivas por federaciones Clave Federación Licencias 2014 - Licencias 2024 % de crecimiento Los deportes que más han crecido En licencias de hombres Kickboxing y muaythai 84,59% 50% 1.755 - 11.392 76,66% Boxeo 2.935 - 12.573 63,18% Dep. discapacidad intelectual 4.116 - 11.179 59,27% Tiro con arco 6.083 - 14.935 56,37% Voleibol 15.731 - 36.054 54,40% Pádel 32.466 - 71.204 53,23% Gimnasia 1.666 - 3.562 49,44% Pentatlón moderno 180 - 356 46,71% Polo 526 - 987 44,60% Tenis de mesa 9.243 - 16.683 En licencias de mujeres 92,30% 50% Boxeo 211 - 2.742 87,73% Kickboxing y muaythai 431 - 3.513 76,92% Tiro con arco 1.416 - 6.134 74,94% Halterofilia 436 - 1.740 73,01% Baile deportivo 1.269 - 4.701 67,91% Deportes de hielo 379 - 1.181 65,70% Rugby 2.573 -7.502 62,81% Caza 1.976 - 5.313 62,29% Ajedrez 1.322 -3.506 59,16% Futbol 44.873 -157.432 Deportes con más peso... En porcentaje de licencias ...masculino 98,4 Caza 97,4 Billar 96,5 Colombófila 94,9 Aeronáutica 94,0 Caza ...paritario 49,3 50,7 Deportes de Hielo 53,8 46,2 Hockey 53,9 46,1 Natación 54,6 45,4 Atletismo 56,3 43,7 Remo ...femenino 92,9 Gimnasia 83,4 Baile Deportivo 75,4 Hípica 70,4 Voleibol 61,9 Patinaje Fuente: CSD ABC / JdeV, FJ. Torres Evolución de las licencias deportivas por federaciones Clave Federación Licencias 2014 - Licencias 2024 % de crecimiento Los deportes que más han crecido En licencias de hombres En licencias de mujeres Kickboxing y muaythai 84,59% 92,30% 50% Boxeo 211 - 2.742 1.755 - 11.392 87,73% 76,66% Kickboxing y muaythai Boxeo 2.935 - 12.573 431 - 3.513 76,92% 63,18% Dep. discapacidad intelectual 4.116 - 11.179 Tiro con arco 1.416 - 6.134 74,94% 59,27% Halterofilia 436 - 1.740 Tiro con arco 6.083 - 14.935 73,01% 56,37% Voleibol 15.731 - 36.054 Baile deportivo 1.269 - 4.701 54,40% 67,91% Pádel 32.466 - 71.204 Deportes de hielo 379 - 1.181 53,23% 65,70% Gimnasia 1.666 - 3.562 Rugby 2.573 -7.502 62,81% 49,44% Caza 1.976 - 5.313 Pentatlón moderno 180 - 356 62,29% 46,71% Ajedrez 1.322 -3.506 Polo 526 - 987 59,16% 44,60% Futbol 44.873 -157.432 Tenis de mesa 9.243 - 16.683 Deportes con más peso... En porcentaje de licencias ...masculino 98,4 1,6 Caza 2,6 97,4 Billar 3,5 96,5 Colombófila 5,1 94,9 Aeronáutica 6,0 94,0 Caza ...paritario 49,3 50,7 Deportes de Hielo 53,8 46,2 Hockey 53,9 46,1 Natación 54,6 45,4 Atletismo 56,3 43,7 Remo ...femenino 92,9 Gimnasia 7,1 83,4 Baile Deportivo 16,6 75,4 Hípica 26,4 70,4 Voleibol 29,6 61,9 Patinaje 38,1 Fuente: CSD ABC / JdeV, FJ. Torres

Por eso sorprende que justo ahora, tras el título mundial conquistado por la selección absoluta en Australia y Nueva Zelanda, haya llegado el frenazo. En 2024, el crecimiento casi se detiene.

El baloncesto, en cambio, ha resistido mejor los vaivenes. Ni siquiera la pandemia, que lo hizo caer por primera vez por debajo de las 100.000 licencias, alteró su tendencia de fondo. Apoyado también en una selección brillante -con podios olímpicos, mundiales y europeos- y en el auge de nuevos formatos como el 3x3, que logró la plata en los Juegos de París, ha seguido creciendo. El resultado: un nuevo récord histórico. «Desde esta perspectiva, vamos a seguir trabajando con ánimos renovados para atraer nuevas mujeres a nuestro deporte, y hombres también, por supuesto, porque sabemos que más baloncesto hace mejores sociedades», concluye Aguilar.

No es solo una cuestión de volumen. Es también de proporción. En fútbol, las mujeres representan el 8% de todas las licencias. En baloncesto, el 36%. La diferencia es estructural. Mientras el fútbol continúa dominado por la participación masculina (más de 1,15 millones de hombres federados), el baloncesto se aproxima al equilibrio: 282.995 licencias masculinas frente a esas 157.000 femeninas.

Deportes en auge y caída

El informe no solo confirma el empuje del baloncesto entre las mujeres, sino que traza con nitidez la evolución del conjunto de disciplinas. Ahí se perfila la nueva geografía del deporte federado en España. Más allá del dominio absoluto del fútbol en cifras totales -1.260.556 licencias, casi una de cada tres-, el documento revela un escenario en transformación: la base se ensancha, emergen nuevas prácticas y las jerarquías tradicionales se tambalean.

Impulsado en gran parte por las mujeres, el baloncesto se convierte en el deporte con mayor crecimiento en valores absolutos durante el último año: 28.500 licencias más, hasta alcanzar un total de 440.427. El fútbol sigue siendo inalcanzable, pero el baloncesto ya apenas percibe a sus perseguidores por el retrovisor: caza y golf, ambos por encima de las 300.000 licencias, y montaña y escalada, que se acerca con 287.000. Entre los cinco suman la mitad de todas las licencias emitidas en España.

En el extremo opuesto, el judo encabeza las caídas: pierde cerca de 14.000 licencias y pasa de rozar las 100.000 en 2023 a quedarse en 84.455. También retroceden triatlón, voleibol, hípica, ciclismo y la caza, que suma tres años consecutivos de descenso y pierde otras 3.000 licencias en 2024.

En los últimos diez años, boxeo y kickboxing han sido las federaciones con mayor crecimiento porcentual, con subidas cercanas al 80%. Ambos deportes suman ahora cerca de 30.000 deportistas y se reparten de forma casi equilibrada. Otras disciplinas que han experimentado un crecimiento notable en la última década son el tiro con arco, el baile deportivo -impulsado en parte por la fugaz nominación olímpica del breaking- y el pádel. En el lado opuesto, deportes como la vela, la pelota, los bolos, el judo, la petanca, el remo y el ciclismo han perdido licencias desde 2014.

El informe también analiza el reparto por sexo dentro de cada federación. Aunque en 2023 España superó por primera vez el millón de mujeres federadas, los datos muestran un desequilibrio persistente: tres de cada cuatro licencias siguen correspondiendo a hombres. De los 66 deportes con federación nacional, solo seis cuentan con mayoría femenina.

La gimnasia es, con diferencia, el deporte más practicado por mujeres, con un 92,9% de licencias femeninas. Le siguen el baile deportivo, la hípica, el voleibol, el patinaje y los deportes de hielo. En el otro extremo, la caza es el deporte más masculinizado de España, con un 98,4 % de hombres federados.

Cuesta encontrar deportes igualitarios. Los deportes de hielo, donde se aglutinan disciplinas tan diversas como el patinaje artístico, el de velocidad, el hockey hielo, el curling y el bobsleigh, sería el más paritario: 49,3% de hombres y 50,7% de mujeres. Hockey, natación, atletismo y remo irían a continuación.