La mujer más fuerte del mundo, despojada del título por haber nacido hombre y tener un pasado como actriz porno trans

La estadounidense Jammie Booker nació como varón, algo que le sirvió para tener una cierta carrera en el mundo del cine de adultos bajo el pseudónimo de Jammie Jay antes de transicionar

Una atleta trans denuncia a la Universidad de Princeton por no dejarla competir con mujeres

Jammie Booker, en un entrenamiento
Jammie Booker, en un entrenamiento Threads
David Sánchez de Castro

David Sánchez de Castro

El certamen del 'Hombre más fuerte del mundo' ha visto cómo su categoría femenina absoluta, la que elige a la 'Mujer más fuerte del mundo', ha acabado con polémica. Y es que la inicialmente elegida como ganadora, la estadounidense Jammie Booker, de 28 años, ... ha sido despojada del título después de descubrirse que nació como un hombre y que, además, ejerció como actriz porno trans.

