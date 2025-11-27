La mujer más fuerte del mundo, despojada del título por haber nacido hombre y tener un pasado como actriz porno trans

El certamen del 'Hombre más fuerte del mundo' ha visto cómo su categoría femenina absoluta, la que elige a la 'Mujer más fuerte del mundo', ha acabado con polémica. Y es que la inicialmente elegida como ganadora, la estadounidense Jammie Booker, de 28 años, ... ha sido despojada del título después de descubrirse que nació como un hombre y que, además, ejerció como actriz porno trans.

La organización ha tomado la decisión después de que varias imágenes de su pasado en la industria pornográfica revelaran que había nacido hombre. El hallazgo, que ya se sospechaba y que fue difundido inicialmente por usuarios en redes, abrió un debate inmediato sobre la normativa de participación y el control de identidad de género en competiciones de fuerza.

La clave de la descalificación fue que los internautas localizaran su perfil en la Internet Adult Film Database, una suerte de base de datos de personalidades referentes en la industria de la pornografía, donde aparecía bajo el nombre artístico 'Jammie Jay' como mujer trans dentro del catálogo de la cinematografía para adultos. Su historial incluía películas de contenido explícito y dos nominaciones a los Trans Erotica Awards en 2020 y 2022.

The winner of the World's Strongest Woman competition has been stripped of her title after organizers claimed the athlete is biologically male.



American competitor Jammie Booker had initially won the Women's Open title at the Official Strongman Games World Championship in Texas… pic.twitter.com/pH6tgjmWkm — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) November 26, 2025

La difusión de esas imágenes llevó a que la organización revisara de urgencia su inscripción. «Las fotos provenían de una web de entretenimiento para adultos. Eran imágenes y vídeos muy explícitos que obviamente pusieron su género en cuestión», explicó a Daily Mail la británica Andrea Thompson, quien finalmente ha sido proclamada vencedora oficial de la edición de 2025.

Sexo asignado al nacer como premisa

El reglamento del campeonato exige que las atletas compitan bajo el sexo asignado al nacer, un criterio que ha generado controversias en los últimos años y que coloca este caso en el centro del debate sobre la participación de mujeres trans en competiciones deportivas de fuerza. Según fuentes del certamen citadas por el New York Post, Booker habría competido sin aportar documentación suficiente que acreditara el cumplimiento de esas normas.

Hasta el momento, la deportista no ha ofrecido declaraciones públicas ni ha comentado su pasado en la industria del cine adulto. Tampoco se conoce con exactitud cuándo inició su transición ni en qué momento se desvinculó de su actividad como actriz porno.

La decisión de la organización ha provocado un intenso debate en redes sociales, con reacciones divididas entre quienes consideran que se trata de un caso claro de incumplimiento normativo y quienes ven en la descalificación un ejemplo más de la exclusión deportiva de mujeres trans. Por ahora, el certamen ha dado por cerrado el asunto con la reasignación del título, mientras se prepara para actualizar sus protocolos de verificación en futuras ediciones.